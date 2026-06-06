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Автор: Мария Степанова

6 июня 2026, 13:15

Электрический Dodge Charger Daytona R/T уступил Tesla Model Y на четверти мили

Электрический Dodge Charger Daytona R/T уступил Tesla Model Y на четверти мили

Драма в дрэг-рейсинге: Электрический Dodge Charger неожиданно проиграл Tesla Model Y на четверти мили

Электрический Dodge Charger Daytona R/T уступил Tesla Model Y на четверти мили

В США электрический Dodge Charger Daytona R/T неожиданно проиграл в дрэг-гонке Tesla Model Y Long Range. Это событие подчеркивает, как быстро меняются стандарты мощности и эмоций в мире современных автомобилей. Почему результат вызвал споры среди поклонников маслкаров - в нашем материале.

В США электрический Dodge Charger Daytona R/T неожиданно проиграл в дрэг-гонке Tesla Model Y Long Range. Это событие подчеркивает, как быстро меняются стандарты мощности и эмоций в мире современных автомобилей. Почему результат вызвал споры среди поклонников маслкаров - в нашем материале.

Электрификация автомобилей продолжает удивлять даже самых опытных автолюбителей. Недавняя дрэг-гонка между новым Dodge Charger Daytona R/T и Tesla Model Y Long Range в США стала настоящим поводом для обсуждения: семейный кроссовер Tesla оказался быстрее классического маслкара на четверти мили. Для поклонников классических автомобилей это событие выглядит как символ перемен — эмоции и звук уступают место тишине и мгновенному ускорению.

Исторически дрэг-рейсинг ассоциировался с рёвом моторов, запахом бензина и борьбой за каждую долю секунды. Но с появлением электромобилей многое изменилось: теперь гонки проходят почти в полной тишине, зрелищность уступает место эффективности. В этом заезде Dodge Charger Daytona R/T с двумя электромоторами и системой PowerShot (496 л.с., 404 Нм, масса 2585 кг) не смог опередить Tesla Model Y Long Range AWD (384 л.с., 364 Нм, масса 2030 кг). Несмотря на незначительное преимущество в скорости на финише (111,84 против 111,52 миль/ч), Charger уступил по времени: 12,87 секунды против 12,54 у Tesla.

Для многих фанатов маслкаров это стало разочарованием. Новый Charger — первый полностью электрический маслкар, и его дебют на треке оказался не таким триумфальным, как ожидалось. Отсутствие фирменного звука V8, запаха жжёной резины и стерильная динамика гонки вызвали ощущение, что эпоха настоящих эмоций уходит в прошлое. Даже массивный внешне Charger не смог тягаться с более лёгким и утилитарным кроссовером.

Интересно, что производители пытаются вернуть интерес к маслкарам, добавляя в линейку версии с ДВС, но тенденция электрификации уже не остановится. Как отмечают эксперты, подобные гонки показывают: современные электромобили способны не только конкурировать, но и опережать традиционные спортивные модели. Это подтверждает и опыт других рынков — например, в Европе и Китае электрокары всё чаще становятся лидерами продаж в своих сегментах.

В заключение стоит добавить несколько фактов: Dodge Charger Daytona R/T — первый серийный электрический маслкар, его масса почти на 1,2 тонны больше, чем у классических решений. Tesla Model Y Long Range — один из самых популярных электрокроссоверов в мире, а её платформа уже доказала свою эффективность на треке. Оба автомобиля ограничены максимальной скоростью 135 миль/ч, что говорит о приоритетах безопасности и энергоэффективности. Судя по тенденциям, в последние годы подобных сравнений будет только больше, привычные лидеры дрэг-рейсинга могут измениться на глазах у публики.

Для российского рынка, где интерес к маслкарам и электромобилям только начинает расти, подобные новости могут стать сигналом к переосмыслению привычных ценностей. Важно помнить, что переход на электротягу — это не только вопрос экологии, но и новых стандартов динамики, обслуживания и содержания автомобиля. Кстати, вопросы, связанные с изменениями в автомобильной сфере, уже поднимались в других материалах — например, в публикации о том, как ограничения интернета могут повлиять на оформление ДТП и выплаты по ОСАГО

Упомянутые модели: Dodge Charger, Tesla Model Y
Упомянутые марки: Dodge, Tesla
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