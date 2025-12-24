Супербайк против электрокара: кто быстрее на прямой — неожиданный результат

24 декабря 2025, 09:13
Электрический Dodge Charger и Suzuki Hayabusa устроили дуэль на четверть мили в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла необычная гонка: электрический Dodge Charger встретился на прямой с легендарным Suzuki Hayabusa. Оба участника показали впечатляющие результаты, но победитель оказался не тем, на кого ставили многие. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему этот заезд вызвал столько обсуждений.
Современный Dodge Charger, особенно в электрической версии, часто оказывается в центре внимания автолюбителей. На этот раз поводом для обсуждения стала необычная дуэль на четверть мили, прошедшая на трассе в Лас-Вегасе. В роли соперника выступил не очередной мощный автомобиль, а знаменитый мотоцикл Suzuki Hayabusa, который давно считается одним из самых быстрых серийных байков в мире.
Сравнивать электрокар и супербайк - задача не из простых. Hayabusa за годы своей истории не раз доказывал, что способен оставить позади даже самые дорогие и мощные автомобили. Его динамика разгона и легкость позволяют буквально выстреливать с места, что особенно важно на коротких дистанциях.
Что касается Dodge Charger 2026 модельного года, то в базовой комплектации с бензиновым двигателем Hurricane объемом 3,0 литра он выдает 550 лошадиных сил, которые передаются на все колеса через восьмиступенчатый автомат. Однако в заезде участвовала электрическая версия Daytona Scat Pack, обладающая еще более впечатляющими характеристиками: 630 лошадиных сил и мгновенный отклик на нажатие педали газа благодаря электромоторам. Такая версия стоит от 59 995 долларов, не считая дополнительных сборов.
На первый взгляд, кажется, что у электрокара есть все шансы на победу: высокий крутящий момент с самых низких оборотов, полный привод и современные технологии. Но не стоит забывать о массе автомобиля - Charger заметно тяжелее мотоцикла, что играет не в его пользу на короткой дистанции.
В ходе заезда оба участника стартовали практически одновременно. Dodge Charger уверенно ушел вперед на первых метрах благодаря моментальному ускорению, но уже к середине дистанции Hayabusa начал сокращать отставание. К финишу мотоцикл вырвался вперед и пересек линию примерно на секунду раньше соперника. Итоговые показатели - около 12 секунд для победителя и почти 13 секунд для проигравшего - впечатляют, особенно если учесть разницу в массе и конструкции транспортных средств.
Этот заезд еще раз показал, что даже самые современные электрокары пока не всегда могут соперничать с легендарными спортбайками на коротких дистанциях. Тем не менее, Charger продемонстрировал достойную динамику и подтвердил, что электрические технологии способны удивлять даже самых искушенных поклонников скорости.
В итоге, несмотря на поражение, Dodge Charger оставил приятное впечатление, а Suzuki Hayabusa в очередной раз доказал свой статус короля прямых заездов. Такие дуэли всегда вызывают интерес у публики и подчеркивают, как быстро меняется мир высоких скоростей.
