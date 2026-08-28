Дом на колёсах с розеткой на 2000 Вт: первый автономный кемпер от Volkswagen — комфорт, технологии и цена

Электрический фургон VW ID. California Cruise: цена, особенности и перспективы

Volkswagen выводит на рынок первый полностью электрический кемпер ID. California Cruise, который уже вызвал интерес у автолюбителей благодаря необычному сочетанию минимализма и современных технологий. Важно понять, как эта новинка вписывается в тренды электромобилей и кемпинга в Европе.

Volkswagen выводит на рынок первый полностью электрический кемпер ID. California Cruise, который уже вызвал интерес у автолюбителей благодаря необычному сочетанию минимализма и современных технологий. Важно понять, как эта новинка вписывается в тренды электромобилей и кемпинга в Европе.

Появление Volkswagen ID. California Cruise на европейском рынке – событие, которое может изменить представление о современных автокемперах. Это первый полностью автоматизированный вариант в линейке Калифорнии, и он уже вызвал официальное обсуждение среди любителей путешествий на колёсах. Модель создана на основе ID. Buzz и предлагается с короткой или длинной колёсной базой, что позволяет выбрать вариант под разные задачи.

Внешне ID. California Cruise почти не отличается от стандартного ID. Buzz: из изменений – только фирменные надписи на задней двери и наклейки на боковых панелях. Однако внутри всё заточено под комфорт в дороге и на стоянке. В салоне установлен складной матрас толщиной 9 см, который раскладывается на платформу в багажнике. Размеры спального места – 2030 на 1200 мм, что позволяет с комфортом разместиться взрослым. Для уединения предусмотрены шторки и вентиляционные панели на окнах.

Фото: carscoops.com

Важная особенность – функция сохранения питания: даже при выключенном двигателе можно пользоваться освещением, USB-портами и климат-контролем. По заявлению Volkswagen, эта система способна работать до 48 часов, но реальное время зависит от заряда аккумулятора и температуры на улице. Для отдыха на природе предусмотрены складные стулья и стол, которые убираются под платформу и не занимают лишнего места.

Особого внимания заслуживает функция зарядки от автомобиля: кемпер может подавать до 2000 Вт электроэнергии на внешнее устройство. Это значит, что в поездке можно подключить кофеварку, холодильник или даже электроплиту – решение, которое оценят любители автономного отдыха. Сиденья отделаны эксклюзивной тканью с вышивкой California, что подчёркивает принадлежность к особой серии.

Старт продаж ID. California Cruise в Германии назначен на начало следующего года, цена начинается от 60 761 евро (примерно 71 000 долларов). В ближайшие годы Volkswagen планирует расширить линейку электрических моделей, а к 2028 году появятся новые электротягачи California. Для американского рынка представлена похожая версия – ID. Buzz Tourer 4Motion, но с небольшими отличиями в комплектации.

Для российского рынка появление такой модели пока маловероятно, однако интерес к электрокемперам растёт и у нас. В Европе такие автомобили становятся всё более популярными благодаря экологичности, простоте обслуживания и возможностям для автономных путешествий.

ID. California Cruise – это небольшой дом на колёсах, скорее минималистичный вариант для тех, кто ценит мобильность и современные технологии. Судя по тенденциям, такие решения могут стать стандартом для будущих автотуристов.