Дом на колёсах с розеткой на 2000 Вт: первый автономный кемпер от Volkswagen — комфорт, технологии и цена

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 12:41

Электрический фургон VW ID. California Cruise: цена, особенности и перспективы

Электрический фургон VW ID. California Cruise: цена, особенности и перспективы

Дом на колёсах с розеткой на 2000 Вт: первый автономный кемпер от Volkswagen — комфорт, технологии и цена

Электрический фургон VW ID. California Cruise: цена, особенности и перспективы

Volkswagen выводит на рынок первый полностью электрический кемпер ID. California Cruise, который уже вызвал интерес у автолюбителей благодаря необычному сочетанию минимализма и современных технологий. Важно понять, как эта новинка вписывается в тренды электромобилей и кемпинга в Европе.

Volkswagen выводит на рынок первый полностью электрический кемпер ID. California Cruise, который уже вызвал интерес у автолюбителей благодаря необычному сочетанию минимализма и современных технологий. Важно понять, как эта новинка вписывается в тренды электромобилей и кемпинга в Европе.

Появление Volkswagen ID. California Cruise на европейском рынке – событие, которое может изменить представление о современных автокемперах. Это первый полностью автоматизированный вариант в линейке Калифорнии, и он уже вызвал официальное обсуждение среди любителей путешествий на колёсах. Модель создана на основе ID. Buzz и предлагается с короткой или длинной колёсной базой, что позволяет выбрать вариант под разные задачи.

Внешне ID. California Cruise почти не отличается от стандартного ID. Buzz: из изменений – только фирменные надписи на задней двери и наклейки на боковых панелях. Однако внутри всё заточено под комфорт в дороге и на стоянке. В салоне установлен складной матрас толщиной 9 см, который раскладывается на платформу в багажнике. Размеры спального места – 2030 на 1200 мм, что позволяет с комфортом разместиться взрослым. Для уединения предусмотрены шторки и вентиляционные панели на окнах.

Фото: carscoops.com

Важная особенность – функция сохранения питания: даже при выключенном двигателе можно пользоваться освещением, USB-портами и климат-контролем. По заявлению Volkswagen, эта система способна работать до 48 часов, но реальное время зависит от заряда аккумулятора и температуры на улице. Для отдыха на природе предусмотрены складные стулья и стол, которые убираются под платформу и не занимают лишнего места.

Особого внимания заслуживает функция зарядки от автомобиля: кемпер может подавать до 2000 Вт электроэнергии на внешнее устройство. Это значит, что в поездке можно подключить кофеварку, холодильник или даже электроплиту – решение, которое оценят любители автономного отдыха. Сиденья отделаны эксклюзивной тканью с вышивкой California, что подчёркивает принадлежность к особой серии.

Старт продаж ID. California Cruise в Германии назначен на начало следующего года, цена начинается от 60 761 евро (примерно 71 000 долларов). В ближайшие годы Volkswagen планирует расширить линейку электрических моделей, а к 2028 году появятся новые электротягачи California. Для американского рынка представлена похожая версия – ID. Buzz Tourer 4Motion, но с небольшими отличиями в комплектации.

Для российского рынка появление такой модели пока маловероятно, однако интерес к электрокемперам растёт и у нас. В Европе такие автомобили становятся всё более популярными благодаря экологичности, простоте обслуживания и возможностям для автономных путешествий.

ID. California Cruise – это небольшой дом на колёсах, скорее минималистичный вариант для тех, кто ценит мобильность и современные технологии. Судя по тенденциям, такие решения могут стать стандартом для будущих автотуристов.

Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Хабаровск Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться