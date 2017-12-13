13 декабря 2017, 12:52

Электрический грузовик Tesla пользуется спросом

Через 2 года Tesla Motors начнет серийный выпуск своего электрического грузовика Semi, однако заявки на модель поступают уже сейчас. Компания приняла в общей сложности более тысячи заявок.
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Автомобиль сможет проехать на одном запасе батарей максимально 804 км пути. Такой показатель хода обеспечивают 4 электромотора и комплект мощных литий-ионных батарей. Примечательно, что обычный дизельный грузовик на одном баке преодолевает расстояние в 1500 км.

Также модель стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Semi получит возможность автоматического управления. В скором времени тесты беспилотных грузовиков должны начаться на общественных дорогах в штате Невада.

Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.

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Электрический грузовик Tesla пользуется спросом
{{material_121984}} Автомобиль сможет проехать на одном запасе батарей максимально 804 км пути. Такой показатель хода обеспечивают 4 электромотора и комплект мощных литий-ионных батарей. Примечательно, что обычный дизельный грузовик на одном баке преодолевает расстояние в 1500 км.Также модель стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Semi получит возможность автоматического управления. В скором времени тесты беспилотных грузовиков должны начаться на общественных дорогах в штате Невада.Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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