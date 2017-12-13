13 декабря 2017, 12:52
Электрический грузовик Tesla пользуется спросом
Через 2 года Tesla Motors начнет серийный выпуск своего электрического грузовика Semi, однако заявки на модель поступают уже сейчас. Компания приняла в общей сложности более тысячи заявок.
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Также модель стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Semi получит возможность автоматического управления. В скором времени тесты беспилотных грузовиков должны начаться на общественных дорогах в штате Невада.
Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.
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