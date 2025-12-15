Бензин снова в моде: что случилось с рынком электромобилей и гибридов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 11:12

Электрический хайп сходит на нет: водители возвращаются к бензиновым авто

Мир меняет свои автомобильные привычки. Спрос на электрокары неожиданно упал. Водители снова смотрят на бензин. Что стоит за этим резким разворотом? Новое исследование раскрывает интересные детали.

Похоже, глобальный переход на электромобили поставлен на паузу. Вопреки многолетним прогнозам, интерес покупателей к машинам на батарейках и гибридам начал снижаться, в то время как автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) снова набирают популярность. Такие выводы содержатся в свежем исследовании международной консалтинговой компании EY, о котором сообщает «Российская Газета».

Цифры говорят сами за себя. Согласно проведенному опросу, почти половина потребителей, которые планируют приобрести автомобиль в ближайшие два года, сделают выбор в пользу бензиновой или дизельной модели. Этот показатель за год подскочил на внушительные 13 процентных пунктов. На этом фоне доля тех, кто присматривается к покупке чистого электромобиля, сократилась на 10 пунктов и теперь составляет всего 14%. Не лучше обстоят дела и у гибридов - их популярность упала на 5 пунктов, до 16%.

Что интересно, даже среди тех, кто еще недавно твердо намеревался пересесть на «электричку», настроения изменились. Более трети из них (36%) признались, что либо откладывают покупку на неопределенный срок, либо и вовсе начали рассматривать другие варианты. В качестве одной из главных причин такого разворота респонденты называют общую геополитическую нестабильность и частые изменения в государственной политике, которые делают долгосрочное планирование затруднительным.

Аналитики EY отмечают, что замедление электрификации автопарка во многом связано с пересмотром регуляторных норм в ключевых для мирового автопрома регионах. Например, в Соединенных Штатах недавно были смягчены экологические требования CAFE к топливной экономичности, что фактически дало зеленый свет автопроизводителям на расширение модельных линеек с ДВС. Представители индустрии считают, что такой подход гораздо лучше отражает реальные запросы и возможности потребителей.

Похожие тенденции наблюдаются и в Европе. Громко анонсированный полный запрет на продажу новых машин с ДВС с 2035 года может быть существенно смягчен. Сейчас активно обсуждается возможность оставить на рынке гибридные автомобили, а также машины, работающие на синтетическом топливе. По мнению экспертов, сама вероятность такого исхода уже сейчас сдерживает рост продаж электрокаров в европейских странах.

В заключение специалисты EY подчеркивают, что полный отказ от электромобилей, конечно, не предвидится, и переход на электротягу остается стратегической целью для всей отрасли. Однако теперь очевидно, что этот процесс будет куда более медленным, неравномерным и зависимым от множества экономических, политических и инфраструктурных факторов, чем это виделось еще пару лет назад.

Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
