BYD Dolphin преодолел миллион продаж – что нового в модели 2025 года?

2 декабря 2025, 15:19
Электрический хэтчбек BYD Dolphin стал самым быстро продаваемым в Китае
Электрический хэтчбек BYD Dolphin стал самым быстро продаваемым в Китае
BYD Dolphin установил рекорд по скорости продаж среди электромобилей в Китае. Модель 2025 года получила новые комплектации и расширенный функционал. Впечатляющие характеристики и современные технологии делают автомобиль заметным игроком рынка. Узнайте, чем удивляет обновленный Dolphin.
Электрический хэтчбек BYD Dolphin сумел достичь впечатляющего результата: его совокупные продажи превысили миллион экземпляров. Такой показатель стал рекордным для электромобилей подобного класса на китайском рынке. Как сообщает BYD, модель впервые появилась в продаже в августе 2021 года и стала первым автомобилем в линейке Ocean.
В 2025 году на рынке Китая было доступно сразу четыре варианта исполнения BYD Dolphin. Стоимость варьируется от 99 800 до 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,09-1,4 млн рублей. В зависимости от комплектации запас хода по циклу CLTC составляет 420 или 520 километров.
В конструкции кузова использована 78,2% высокопрочной стали, что определенно влияет на безопасность автомобиля. BYD Dolphin построен на платформе e-Platform 3.0, а его габариты составляют 4125 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1570 мм в высоту при колесной базе 2700 мм.
Покупателям предоставляются два варианта силовой установки. Первый оснащен электромотором мощностью 70 кВт (94 л.с.) и крутящим моментом 180 Нм, а также лопастным аккумулятором емкостью 44 928 кВт-ч. Такой вариант обеспечивает запас хода 420 км и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Второй вариант — это более мощный электромотор на 150 кВт (201 л.с.) и 310 Нм, аккумулятор на 60,48 кВт/ч и запас хода 520 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды.
Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора от 30% до 80% всего за полчаса, что особенно удобно для дальних поездок.
Внутри BYD Dolphin оснащен цифровой приборной панелью диагональю 5 дюймов и выдвижным светильником на 10,1 или 12,8 дюйма в зависимости от комплектации. За работу всех систем отвечает фирменная операционная система DiLink. В топовых версиях предусмотрена беспроводная зарядка смартфонов мощностью 50 Вт.
Особое внимание уделено системам помощи водителю. В 2025 году BYD Dolphin обзавелся семью современными ассистентами, входящими в комплекс DiPilot. Среди них — адаптивный круиз-контроль, чрезвычайное экстренное торможение и система удержания в полосе. Такой набор функций делает поездку не только комфортной, но и безопасной.
По информации BYD, в 2025 году компания реализовала 480 186 автомобилей. В разрезе брендов лидируют серии Dynasty и Ocean с результатом 423 558 автомобилей, далее следуют Fang Cheng Bao (37 405), Denza (13 255) и Yangwang (703).
BYD Dolphin продолжает укреплять свои позиции на рынке, обеспечивая покупателям не только доступную цену, но и современные технологии, достойную динамику и высокий уровень безопасности. Успех повышает интерес к электромобилям в Китае и задает новые стандарты для конкуренции.
Похожие материалы Бид
-
19.10.2025, 13:39
В Китае замечен новый BYD Dolphin 2026 с увеличенным запасом хода и задним приводом
В Китае на тестах засекли загадочный прототип BYD Dolphin. Ожидаются важные перемены в конструкции и оснащении. Дата выхода и цены пока держатся в секрете. Подробности о новинке интригуют поклонников марки.Читать далее
-
17.04.2025, 07:47
Лучшим автомобилем в мире второй год подряд стала Kia
На автосалоне в Нью-Йорке объявили победителей премии World Car of the Year (WCOTY-2025). Главный приз второй год подряд достался Kia. В этот раз звание «Всемирный автомобиль года» получил электрический кроссовер EV3.Читать далее
-
30.09.2024, 08:07
BYD объявил крупнейший в своей истории отзыв
Компания BYD отзывает в Китае порядка 100 тысяч автомобилей Dolphin и Yuan Plus из-за производственного брака, который может стать причиной самопроизвольного возгорания.Читать далее
-
09.04.2024, 08:55
Китайские автомобили наводнили Бразилию. Власти повышают ввозные пошлины
Китайские автопроизводители активно осваивают международные рынки. В число приоритетных попала Бразилия. Из КНР сюда поставляют преимущественно недорогие гибриды и электрокары. Лидерство в сегменте захватила BYD, которая втрое обогнала по продажам Toyota.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
Похожие материалы Бид
-
19.10.2025, 13:39
В Китае замечен новый BYD Dolphin 2026 с увеличенным запасом хода и задним приводом
В Китае на тестах засекли загадочный прототип BYD Dolphin. Ожидаются важные перемены в конструкции и оснащении. Дата выхода и цены пока держатся в секрете. Подробности о новинке интригуют поклонников марки.Читать далее
-
17.04.2025, 07:47
Лучшим автомобилем в мире второй год подряд стала Kia
На автосалоне в Нью-Йорке объявили победителей премии World Car of the Year (WCOTY-2025). Главный приз второй год подряд достался Kia. В этот раз звание «Всемирный автомобиль года» получил электрический кроссовер EV3.Читать далее
-
30.09.2024, 08:07
BYD объявил крупнейший в своей истории отзыв
Компания BYD отзывает в Китае порядка 100 тысяч автомобилей Dolphin и Yuan Plus из-за производственного брака, который может стать причиной самопроизвольного возгорания.Читать далее
-
09.04.2024, 08:55
Китайские автомобили наводнили Бразилию. Власти повышают ввозные пошлины
Китайские автопроизводители активно осваивают международные рынки. В число приоритетных попала Бразилия. Из КНР сюда поставляют преимущественно недорогие гибриды и электрокары. Лидерство в сегменте захватила BYD, которая втрое обогнала по продажам Toyota.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее