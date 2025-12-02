BYD Dolphin преодолел миллион продаж – что нового в модели 2025 года?

Электрический хэтчбек BYD Dolphin стал самым быстро продаваемым в Китае

BYD Dolphin установил рекорд по скорости продаж среди электромобилей в Китае. Модель 2025 года получила новые комплектации и расширенный функционал. Впечатляющие характеристики и современные технологии делают автомобиль заметным игроком рынка. Узнайте, чем удивляет обновленный Dolphin.

Электрический хэтчбек BYD Dolphin сумел достичь впечатляющего результата: его совокупные продажи превысили миллион экземпляров. Такой показатель стал рекордным для электромобилей подобного класса на китайском рынке. Как сообщает BYD, модель впервые появилась в продаже в августе 2021 года и стала первым автомобилем в линейке Ocean.

В 2025 году на рынке Китая было доступно сразу четыре варианта исполнения BYD Dolphin. Стоимость варьируется от 99 800 до 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,09-1,4 млн рублей. В зависимости от комплектации запас хода по циклу CLTC составляет 420 или 520 километров.

В конструкции кузова использована 78,2% высокопрочной стали, что определенно влияет на безопасность автомобиля. BYD Dolphin построен на платформе e-Platform 3.0, а его габариты составляют 4125 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1570 мм в высоту при колесной базе 2700 мм.

Покупателям предоставляются два варианта силовой установки. Первый оснащен электромотором мощностью 70 кВт (94 л.с.) и крутящим моментом 180 Нм, а также лопастным аккумулятором емкостью 44 928 кВт-ч. Такой вариант обеспечивает запас хода 420 км и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Второй вариант — это более мощный электромотор на 150 кВт (201 л.с.) и 310 Нм, аккумулятор на 60,48 кВт/ч и запас хода 520 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды.

Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора от 30% до 80% всего за полчаса, что особенно удобно для дальних поездок.

Внутри BYD Dolphin оснащен цифровой приборной панелью диагональю 5 дюймов и выдвижным светильником на 10,1 или 12,8 дюйма в зависимости от комплектации. За работу всех систем отвечает фирменная операционная система DiLink. В топовых версиях предусмотрена беспроводная зарядка смартфонов мощностью 50 Вт.

Особое внимание уделено системам помощи водителю. В 2025 году BYD Dolphin обзавелся семью современными ассистентами, входящими в комплекс DiPilot. Среди них — адаптивный круиз-контроль, чрезвычайное экстренное торможение и система удержания в полосе. Такой набор функций делает поездку не только комфортной, но и безопасной.

По информации BYD, в 2025 году компания реализовала 480 186 автомобилей. В разрезе брендов лидируют серии Dynasty и Ocean с результатом 423 558 автомобилей, далее следуют Fang Cheng Bao (37 405), Denza (13 255) и Yangwang (703).

BYD Dolphin продолжает укреплять свои позиции на рынке, обеспечивая покупателям не только доступную цену, но и современные технологии, достойную динамику и высокий уровень безопасности. Успех повышает интерес к электромобилям в Китае и задает новые стандарты для конкуренции.