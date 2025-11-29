Cupra Raval удивит в 2026 году – стиль, мощность и инновации в одном электрокаре

Электрический хэтчбек Cupra Raval выходит на дороги: до 223 л.с. и новая платформа

Cupra Raval готовится к дебюту в 2026 году. Модель построена на новой платформе MEB+. Электрокар обещает до 223 л.с. и три версии. Ожидается, что новинка станет ярким событием для поклонников городских авто.

Cupra Raval готовится к дебюту в 2026 году. Модель построена на новой платформе MEB+. Электрокар обещает до 223 л.с. и три версии. Ожидается, что новинка станет ярким событием для поклонников городских авто.

В 2026 году на европейских дорогах появится совершенно новая машина — хэтчбек Cupra Raval, которая станет серийной моделью бренда построенной на новой платформе MEB+. Этот автомобиль открывает новую страницу в истории Cupra, свежий взгляд на городской транспорт.

Raval позиционируется как современная альтернатива привычному SEAT Ibiza, но с полностью электрической начинкой. Переднеприводная компоновка, динамичный дизайн и акцент на молодежную аудиторию делают новинку особенно привлекательной для тех, кто ценит стиль и экологичность.

Как сообщает autoevolution, на испанских дорогах уже проводятся испытания предсерийных экземпляров Cupra Raval. Производитель подтвердил, что на старте продаж будет доступно три версии модели, каждая из которых получит индивидуальные особенности оснащения и производительности.

Самая производительная модификация Cupra Raval получит мотор на 223 лошадиные силы. Такой показатель для городского электрокара выглядит весьма впечатляюще.

Этих результатов удалось добиться благодаря новой платформе MEB+. Инженеры не только повысили производительность, но и оптимизировали распределение веса, что положительно сказывается на управляемости и комфорте при вождении.

Экстерьер Cupra Raval выделяется агрессивными линиями кузова, фирменной светодиодной оптикой и спортивными элементами в оформлении. В салоне автомобиля представлен современный цифровой кокпит, продвинутая медиасистема и широкий набор электронных ассистентов, которые делают каждую поездку безопаснее и комфортнее.

Ожидается, что новинка займет место в линейке электромобилей Volkswagen Group, ориентированных на массового потребителя. При этом Cupra сохраняет свой фирменный подход, делая ставку на эмоциональный дизайн и яркий драйверский характер, что выгодно отличает ее от других моделей концерна.

Выход Cupra Raval на рынок может стать значимым событием в сегменте доступных электрокаров. Модель сочетает в себе стильный внешний вид, современные технологии и достойную динамику, которая наверняка привлечет внимание молодой аудитории и поклонников инноваций.