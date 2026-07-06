EF-12 Pilot: Первый в мире «летающий» электрический катер проходит ходовые испытания

6 июля 2026, 13:35
Электрический катер EF-12 Pilot на подводных крыльях: испытания и новые стандарты
Электрический катер EF-12 Pilot на подводных крыльях: испытания и новые стандарты
В портовых зонах стартовали испытания EF-12 Pilot - первого в мире электрического лоцманского катера на подводных крыльях. Судно обещает не только высокую скорость и быструю зарядку, но и снижение вредных выбросов. Это может изменить требования к работе портов и повысить безопасность пересадки лоцманов.
Испытания экспериментального лоцманского катера на подводных крыльях EF-12 Pilot вызвали живой интерес у специалистов по всему миру. Судно, разработанное компанией Artemis Technologies, способно развивать скорость до 32 узлов и проходить на одном заряде до 55 морских миль. Время полной зарядки составляет менее часа, что делает его одним из самых быстрых в своём классе по данному показателю.
EF-12 Pilot создан для замены традиционных дизельных лоцманских катеров, эксплуатируемых в портовых акваториях. Его ключевая задача — обеспечение устойчивости и безопасности при пересадке лоцманов даже в сложных климатических условиях. Для этого корпус судна спроектирован с учётом требований к непотопляемости и оснащён специальными эластомерными кранцами, которые смягчают удары при контакте с другими судами.
Главная инновация катера — система eFoiler. Вместо обычного винта судно использует подводные крылья из углеродного волокна и электронную систему управления. На ходу корпус поднимается над водой, что снижает сопротивление и практически полностью исключает волнообразование. Это позволяет маневрировать в гавани на высокой скорости без риска разрушения береговой линии. Активная система поддержания высоты, кренов и дифферентов обеспечивает устойчивость платформы даже при волнении на море.
Технические характеристики EF-12 Pilot впечатляют: максимальная скорость — 32 узла, дальность хода — до 55 морских миль, зарядка от быстрой станции постоянного тока занимает менее часа. Такой подход позволяет не только сократить эксплуатационные расходы, но и полностью исключить выбросы CO₂. Важно, что судно разрабатывалось с учётом строгих требований, предъявляемых к лоцманским операциям, где точность маневрирования и надёжность имеют критическое значение.
Для российского рынка такие катера могут быть особенно актуальны: в крупных портах страны регулярно встаёт вопрос о снижении износа флота и повышении эффективности работы лоцманских служб. Судя по представленным данным, пилотный проект EF-12 может стать новым стандартом портовой логистики, а его разработка — масштабирована на другие регионы. Стоит отметить, что технология подводных крыльев уже доказала свою эффективность в других применениях, а переход на электротягу открывает новые горизонты для модернизации флота.
Интересно, что появление электрических катеров на подводных крыльях может стать частью глобального тренда по экологизации водного транспорта. Как отмечают эксперты, подобные решения уже обсуждаются в профессиональном сообществе в контексте развития портовой инфраструктуры и повышения безопасности. В этом смысле опыт внедрения новых технологий напоминает дискуссии об альтернативных форматах транспорта премиум-класса — например, как это было с проектом универсала Bentley Flying Spur, который рассматривался как альтернатива внедорожнику. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о перспективных необычных решениях на рынке .
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