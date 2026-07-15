Испытания EF-12 Pilot: электрический катер на подводных крыльях разогнался до 32 узлов и прошел 55 миль без подзарядки

15 июля 2026, 12:27
Электрический катер EF-12 Pilot на подводных крыльях: испытания и новые стандарты
Электрический катер EF-12 Pilot на подводных крыльях: испытания и новые стандарты
В портовых зонах стартовали испытания EF-12 Pilot - первого в мире электрического лоцманского катера на подводных крыльях. Судно обещает не только экологичность, но и новые стандарты безопасности и скорости. Разбираемся, что это значит для отрасли и почему проект вызывает интерес у специалистов.
Испытания экспериментального лоцманского катера на подводных крыльях EF-12 Pilot стали ключевым событием для всей морской отрасли. Судно, разработанное компанией Artemis Technologies, обеспечивает не только высокую скорость (до 32 узлов), но и способность проходить на одном заряде до 55 морских миль. Время полной зарядки составляет менее часа, что критически важно для интенсивной работы в портовой акватории.
Лоцманские катера традиционно предъявляют жесткие требования к конструкции: устойчивость на волне, прочный корпус, высокая маневренность и безопасность при пересадке экипажа. EF-12 Pilot полностью соответствует этим стандартам, но предлагает принципиально новый подход: вместо дизельного двигателя здесь используются электротяга и система eFoiler с подводными крыльями из углеродного волокна. Данное решение позволяет судну буквально «парить» над водой, снижая сопротивление и минимизируя волнообразование, что особенно актуально для портовых акваторий.
Активная система поддержания высоты, крена и дифферента обеспечивает устойчивость платформы даже в сложных погодных условиях. Корпус катера мягко рассекает волны, не ударяясь о них, что снижает износ конструкции и повышает комфорт для экипажа. Специальные краны из эластомерных материалов защищают судно при контакте с бортом корабля, а силовая установка гарантирует мгновенный отклик и точное управление.
В отличие от традиционных дизельных моделей, EF-12 Pilot не выбрасывает вредных веществ в окружающую среду и не создает сильного кильватерного следа, что снижает риск эрозии береговой линии. Это особенно важно для портов, где экологические требования становятся всё более жесткими. По мнению экспертов, такие решения могут стать стандартом для будущих лоцманских операций.
Судя по заявленным характеристикам, EF-12 Pilot меняет представление о лоцманских катерах: максимальная скорость — 32 узла, запас хода — до 55 морских миль, время зарядки — менее часа. Для российских портов, где обновление флота становится всё более актуальным, подобные технологии могут оказаться особенно востребованными. Важно подчеркнуть: использование подводных крыльев — это не эксперимент, а проверенная технология, получившая новое электрическое воплощение. Это создает предпосылки для перехода к более экологичным и эффективным решениям в судоходстве, особенно в условиях ужесточения международных стандартов по выбросам и уровню шума.
Интересно, что развитие электротяги находит отклик и в других сегментах транспорта. Например, активно обсуждаются альтернативные подходы к конструкции премиальных автомобилей, как в случае с универсалом Bentley Flying Spur , показывает, что рынок готов к инновациям не только на дорогах, но и на воде.
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