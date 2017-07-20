20 июля 2017, 11:02

Электрический кроссовер Audi замечен на дорожных тестах

Премиальный немецкий бренд Audi трудится над серийным выпуском полностью электрического кроссовера линейки e-tron. Фотошпионы запечатлели новинку во время дорожного тестирования в камуфляже.
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Бросив беглый взгляд на изображение, можно подумать, что это фотография новой генерации Audi Q5. Но отсутствие выхлопных труб наталкивает на мысль, что это «экологическая» разработка немецкого автопроизводителя. «Зеленый» паркетник отличается от концепта Quattro e-tron - в серийной версии создатели уменьшили задние стекла, сохранив при этом форму передней и задней оптики.

По словам компании, электрический кроссовер способен преодолеть дистанцию не менее 500 км без подзарядки. Технологии, использованные при создании автомобиля, были заимствованы у проекта Porsche Mission E. Задняя колесная ось приводится в движение двумя электродвигателями, а за передний привод несет ответственность один электромотор.

Немецкая компания стремится реализовать весьма тщеславные планы. Разработчики хотят вывести Audi e-tron на рынок раньше, чем это сделает компания Jaguar со своей электрической разработкой I-Pace. Лидерство в этой гонке позволит получить звание первого премиального бренда, начавшего реализовывать электрокроссоверы.

Официальное название модели пока не известно. По прогнозам, продажи начнутся уже в 2018 году.

Дизайн и тюнинг Ауди

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Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Электрический кроссовер Audi замечен на дорожных тестах
{{material_119981}}Бросив беглый взгляд на изображение, можно подумать, что это фотография новой генерации Audi Q5. Но отсутствие выхлопных труб наталкивает на мысль, что это «экологическая» разработка немецкого автопроизводителя. «Зеленый» паркетник отличается от концепта Quattro e-tron - в серийной версии создатели уменьшили задние стекла, сохранив при этом форму передней и задней оптики.По словам компании, электрический кроссовер способен преодолеть дистанцию не менее 500 км без подзарядки. Технологии, использованные при создании автомобиля, были заимствованы у проекта Porsche Mission E. Задняя колесная ось приводится в движение двумя электродвигателями, а за передний привод несет ответственность один электромотор.Немецкая компания стремится реализовать весьма тщеславные планы. Разработчики хотят вывести Audi e-tron на рынок раньше, чем это сделает компания Jaguar со своей электрической разработкой I-Pace. Лидерство в этой гонке позволит получить звание первого премиального бренда, начавшего реализовывать электрокроссоверы.Официальное название модели пока не известно. По прогнозам, продажи начнутся уже в 2018 году.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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