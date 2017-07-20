20 июля 2017, 11:02
Электрический кроссовер Audi замечен на дорожных тестах
Премиальный немецкий бренд Audi трудится над серийным выпуском полностью электрического кроссовера линейки e-tron. Фотошпионы запечатлели новинку во время дорожного тестирования в камуфляже.
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По словам компании, электрический кроссовер способен преодолеть дистанцию не менее 500 км без подзарядки. Технологии, использованные при создании автомобиля, были заимствованы у проекта Porsche Mission E. Задняя колесная ось приводится в движение двумя электродвигателями, а за передний привод несет ответственность один электромотор.
Немецкая компания стремится реализовать весьма тщеславные планы. Разработчики хотят вывести Audi e-tron на рынок раньше, чем это сделает компания Jaguar со своей электрической разработкой I-Pace. Лидерство в этой гонке позволит получить звание первого премиального бренда, начавшего реализовывать электрокроссоверы.
Официальное название модели пока не известно. По прогнозам, продажи начнутся уже в 2018 году.
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Комментарии пользователей
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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