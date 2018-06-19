19 июня 2018, 19:59
Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью
Компания Mercedes-Benz опубликовала новые фотографии прототипа EQC с тестов в Испании. Инженеры проверяют, как поведут себя аккумуляторы электрического кроссовера в условиях жаркого климата. Сейчас на Пиренейском полуострове +50 градусов Цельсия.
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В жаркой Испании тестируют системы охлаждения двигателей, работу климат-контроля и надежность аккумуляторов. Кроме того, на иссушенных грунтовых дорогах проверяют герметичность салона и влияние пыли на работу агрегатов электромобиля.
Полноприводный прототип оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 400 л.с. и комплектом аккумуляторных батарей емкостью 70 кВт-ч. Запаса хода должно хватить на 500 километров пути. Сборку электрического кроссовера планируют наладить на заводе Mercedes в Алабаме (США) в 2019 году. Но предзаказы уже принимают с сентября 2017 года. Первыми новинку получат покупатели из Норвегии.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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