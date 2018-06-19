19 июня 2018, 19:59

Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью

Компания Mercedes-Benz опубликовала новые фотографии прототипа EQC с тестов в Испании. Инженеры проверяют, как поведут себя аккумуляторы электрического кроссовера в условиях жаркого климата. Сейчас на Пиренейском полуострове +50 градусов Цельсия.
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  Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью Mercedes Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью Mercedes Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью Mercedes Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью Mercedes Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью Mercedes Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью
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фото
  
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Компания Mercedes опубликовала фотографии с тестового полигона в Швеции. Здесь в 35-градусные морозы проводятся ...
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Перед запуском новой модели в серию немецкий автопроизводитель изготовил 200 прототипов EQC, чтобы тщательно протестировать их в разных климатических условиях. Сначала электрокары прошли испытание холодом при 35-градусных морозах на севере Швеции. Инженеры изучали, как влияют низкие температуры на пуск двигателя, работу аккумуляторов и кабелей, а также проверяли эффективность системы предварительного прогрева салона и системы рекуперации энергии.

В жаркой Испании тестируют системы охлаждения двигателей, работу климат-контроля и надежность аккумуляторов. Кроме того, на иссушенных грунтовых дорогах проверяют герметичность салона и влияние пыли на работу агрегатов электромобиля.

Полноприводный прототип оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 400 л.с. и комплектом аккумуляторных батарей емкостью 70 кВт-ч. Запаса хода должно хватить на 500 километров пути. Сборку электрического кроссовера планируют наладить на заводе Mercedes в Алабаме (США) в 2019 году. Но предзаказы уже принимают с сентября 2017 года. Первыми новинку получат покупатели из Норвегии.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Электрический Mercedes EQC тестируют жарой и пылью
{{material_122687}}Перед запуском новой модели в серию немецкий автопроизводитель изготовил 200 прототипов EQC, чтобы тщательно протестировать их в разных климатических условиях. Сначала электрокары прошли испытание холодом при 35-градусных морозах на севере Швеции. Инженеры изучали, как влияют низкие температуры на пуск двигателя, работу аккумуляторов и кабелей, а также проверяли эффективность системы предварительного прогрева салона и системы рекуперации энергии.В жаркой Испании тестируют системы охлаждения двигателей, работу климат-контроля и надежность аккумуляторов. Кроме того, на иссушенных грунтовых дорогах проверяют герметичность салона и влияние пыли на работу агрегатов электромобиля.Полноприводный прототип оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 400 л.с. и комплектом аккумуляторных батарей емкостью 70 кВт-ч. Запаса хода должно хватить на 500 километров пути. Сборку электрического кроссовера планируют наладить на заводе Mercedes в Алабаме (США) в 2019 году. Но предзаказы уже принимают с сентября 2017 года. Первыми новинку получат покупатели из Норвегии.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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