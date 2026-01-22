Что скрывает новый C-Class EQ? Неожиданные подробности — интрига нарастает

Электрический Mercedes-Benz C-Class 2027 года: первые фото и детали платформы

Mercedes-Benz готовит электрическую версию C-Class на базе GLC EQ. Прототип уже замечен на зимних тестах. Ожидается премьера в 2026 году. Какие технологии появятся в новинке? Подробности - в материале.

Mercedes-Benz готовит электрическую версию C-Class на базе GLC EQ. Прототип уже замечен на зимних тестах. Ожидается премьера в 2026 году. Какие технологии появятся в новинке? Подробности - в материале.

Mercedes-Benz продолжает активно развивать линейку электромобилей, и теперь на горизонте появился новый участник - C-Class, который должен стать одним из ключевых игроков в сегменте премиальных седанов. По информации зарубежных автомобильных изданий, прототип будущей новинки уже проходит испытания в суровых зимних условиях, что говорит о серьезной подготовке к запуску модели на рынок.

В основе C-Class лежит та же архитектура, что и у GLC EQ - это полностью новая платформа, созданная специально для электромобилей. При таком подходе инженеры не стремятся к компромиссам, а реализуют все преимущества электрической тяги: низкий центр тяжести, просторный салон. Внешне автомобиль пока спрятан под плотным камуфляжем, но уже можно рассмотреть характерные черты будущего дизайна Mercedes-Benz - плавные линии, минимализм и акцент на динамику.

Ожидается, что машина C-Class получит несколько вариантов батарей и силовых установок, чтобы удовлетворить запросы покупателей из разных стран. В результате версия C-Class, по слухам, получит запас хода превышающий 500 километров, топовые модификации могут оказаться еще более впечатляющими. Не исключено появление версии с полным приводом и двумя электромоторами.

Внутреннее оснащение C-Class EQ обещает стать настоящим технологическим прорывом. Уже сейчас известно, что в салоне появится новая система с расширенной поддержкой голосового управления и интеграцией с мобильными устройствами. Особое внимание уделено качеству отделки и эргономике – Mercedes-Benz традиционно не экономит на материалах и комфорте водителя и пассажиров.

Премьера состоится во второй половине 2026 года, а продажа стартует уже в 2027-м. Эксперты уверены, что новинка способна серьезно потеснить конкурентов в своем классе, ведь Mercedes-Benz предлагает не только технологии, но и узнаваемый стиль, который всегда был визитной карточкой марки. Остается только ждать официальных подробностей и следить за дальнейшими тестами - интрига вокруг нового автомобиля C-класса нарастает.