Новый Mercedes-Benz CLA удивил экспертов Euro NCAP результатами краш-тестов – каковы секреты успеха?

10 декабря 2025, 20:04
Электрический Mercedes-Benz CLA признан одним из самых безопасных автомобилей Европы
Электрический Mercedes-Benz CLA признан одним из самых безопасных автомобилей Европы
Mercedes-Benz CLA на электротяге дебютировал весной и уже доступен в Европе. Безопасность модели долго оставалась загадкой, но теперь результаты Euro NCAP удивили даже скептиков. Эксперты признали CLA одним из лидеров по безопасности среди электромобилей. Узнайте, чем именно выделился этот седан и почему его стоит рассмотреть.
Весной 2025 года Mercedes-Benz представил долгожданный электрический седан CLA, который сразу же вызвал интерес у европейских автолюбителей. Первые владельцы получили свои автомобили уже в июле, несмотря на то, что официальная оценка безопасности на тот момент еще не была опубликована. Однако теперь, когда Euro NCAP завершил серию испытаний, стало ясно: новый CLA не просто оправдал ожидания, а стал одним из самых безопасных электромобилей на рынке.
По информации autoevolution, эксперты Euro NCAP провели комплексные краш-тесты и проверили работу всех электронных ассистентов. Результаты оказались впечатляющими: CLA получил высшие баллы во всех ключевых категориях, включая защиту взрослых и детей, а также эффективность систем предотвращения аварий. Такой успех объясняется не только современными технологиями, но и особым вниманием к деталям при проектировании кузова и салона.
Mercedes-Benz CLA стал флагманом среди электромобилей бренда, воплотив в себе самые передовые решения в области безопасности. Инженеры компании использовали инновационные материалы и усилили конструкцию кузова, чтобы минимизировать последствия столкновений. Кроме того, автомобиль оснащен целым арсеналом электронных помощников: от адаптивного круиз-контроля до системы автоматического торможения перед препятствиями.
Особое внимание уделено защите пассажиров на задних сиденьях и пешеходов. В тестах Euro NCAP CLA показал отличные результаты по предотвращению травм при наезде на пешехода, а также по удержанию детей в специальных креслах. Все это делает модель привлекательной для семей с детьми и тех, кто заботится о безопасности окружающих.
Интересно, что Mercedes-Benz CLA стал одним из первых электромобилей, который получил столь высокие оценки сразу после выхода на рынок. Это подтверждает, что производитель не просто следует трендам, а задает новые стандарты в сегменте электрокаров. Для покупателей это означает уверенность в том, что их выбор оправдан не только с точки зрения стиля и технологий, но и безопасности.
Таким образом, новый Mercedes-Benz CLA не только расширяет линейку электромобилей бренда, но и устанавливает новую планку для конкурентов. Высокие оценки Euro NCAP – это не просто формальность, а реальное подтверждение того, что безопасность остается приоритетом даже в эпоху стремительного развития электротранспорта.
Похожие материалы Мерседес
-
26.11.2025, 07:49
Mercedes-Benz CLA 2026 с технологией EQ стал дороже бензиновой версии на 4500 долларов
Mercedes-Benz представил обновленный CLA с гибридной платформой MMA. Новинка заметно прибавила в цене по сравнению с прежней бензиновой версией. Теперь стоимость стартует от 47 250 долларов (3,7 млн рублей) без учета доставки. Чем объясняется такой скачок цены и что предлагает новый CLA – читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 19:27
В Великобритании стартовали продажи нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake с двумя электроверсиями
Mercedes-Benz представил в Великобритании универсал CLA Shooting Brake с двумя электромоторами. Модель уже доступна для заказа, а первые поставки начнутся в начале 2026 года. Стоимость стартует от 47 750 фунтов. Подробности о комплектациях и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
06.11.2025, 18:18
Новый Mercedes-Benz CLA для Китая оценили как Lada Aura
Mercedes-Benz вывел на рынок Китая новинку. Это удлиненный электрический седан CLA. Его цена многих сильно удивила. Она сравнима со стоимостью Lada Aura. Автомобиль получил богатое оснащение. Узнайте все подробности о нем.Читать далее
-
01.11.2025, 09:32
Объявлен шорт-лист номинантов на премию «Европейский автомобиль года 2026»
Семь финалистов поборются за звание лучшего. В списке есть неожиданные претенденты. Конкуренция обещает быть очень жесткой. Победителя назовут уже скоро. Интрига нарастает с каждым днем. Выбор будет непростым.Читать далее
-
25.09.2025, 16:11
В Китае стартовали предзаказы на электрический Mercedes-Benz CLA с запасом 866 км
Открылись предзаказы на свежий электроседан Mercedes-Benz CLA. Модель доступна в двух версиях. Подробности о комплектациях и возможностях пока не раскрыты.Читать далее
-
13.08.2025, 17:38
Mercedes-Benz CLA нового поколения: электромобиль с инновационной платформой и расширенными возможностями
Mercedes-Benz представил новый CLA, который стал первым в семействе с электрическим и гибридным приводом. Модель отличается увеличенным пространством, современными технологиями, высокой эффективностью и интеллектуальной мультимедийной системой MB.OS.Читать далее
-
23.01.2020, 22:53
Самые безопасные автомобили по итогам 2020 года
В минувшем году европейская организация Euro NCAP разбила на краш-тестах 55 автомобилей, чтобы оценить их безопасность и рассказать, какие же модели заботятся о нашей жизни лучше других. О лидерах в своих классах, которые получили максимальные «5 звезд», — в обзоре 110km.ru. Читать далее
-
04.09.2019, 16:08
Euro NCAP протестировала новые модели
Европейская комиссия Euro NCAP разбила очередные 7 новых моделей: хэтчбеки Audi A1 и Ford Focus, кабриолет BMW Z4, купеобразный седан Mercedes-Benz CLA, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, компактный кроссовер Skoda Kamiq и корейский «паркетник» SsangYong Korando. Читать далее
-
10.12.2025, 21:25
Suzuki окончательно отказалась от выпуска пикапа на базе Jimny – проект закрыт в 2025 году
Suzuki Jimny Pickup так и не появится на рынке. Компания официально закрыла проект. Причины такого решения держались в секрете. Поклонники ждали новинку несколько лет. Теперь все надежды развеяны. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 21:09
Владелец купил новый Corvette Z06 за 10,8 млн рублей и продал дешевле через 3000 км
Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2023 года с юбилейным пакетом был куплен новым за внушительную сумму, но спустя всего 1900 км пробега выставлен на продажу. Новый владелец приобрел авто дешевле, чем стоил он изначально. Интересно, что этот же покупатель недавно стал обладателем еще более дорогого Corvette ZR1. Подробности сделки и причины столь быстрой перепродажи – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
26.11.2025, 07:49
Mercedes-Benz CLA 2026 с технологией EQ стал дороже бензиновой версии на 4500 долларов
Mercedes-Benz представил обновленный CLA с гибридной платформой MMA. Новинка заметно прибавила в цене по сравнению с прежней бензиновой версией. Теперь стоимость стартует от 47 250 долларов (3,7 млн рублей) без учета доставки. Чем объясняется такой скачок цены и что предлагает новый CLA – читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 19:27
В Великобритании стартовали продажи нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake с двумя электроверсиями
Mercedes-Benz представил в Великобритании универсал CLA Shooting Brake с двумя электромоторами. Модель уже доступна для заказа, а первые поставки начнутся в начале 2026 года. Стоимость стартует от 47 750 фунтов. Подробности о комплектациях и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
06.11.2025, 18:18
Новый Mercedes-Benz CLA для Китая оценили как Lada Aura
Mercedes-Benz вывел на рынок Китая новинку. Это удлиненный электрический седан CLA. Его цена многих сильно удивила. Она сравнима со стоимостью Lada Aura. Автомобиль получил богатое оснащение. Узнайте все подробности о нем.Читать далее
-
01.11.2025, 09:32
Объявлен шорт-лист номинантов на премию «Европейский автомобиль года 2026»
Семь финалистов поборются за звание лучшего. В списке есть неожиданные претенденты. Конкуренция обещает быть очень жесткой. Победителя назовут уже скоро. Интрига нарастает с каждым днем. Выбор будет непростым.Читать далее
-
25.09.2025, 16:11
В Китае стартовали предзаказы на электрический Mercedes-Benz CLA с запасом 866 км
Открылись предзаказы на свежий электроседан Mercedes-Benz CLA. Модель доступна в двух версиях. Подробности о комплектациях и возможностях пока не раскрыты.Читать далее
-
13.08.2025, 17:38
Mercedes-Benz CLA нового поколения: электромобиль с инновационной платформой и расширенными возможностями
Mercedes-Benz представил новый CLA, который стал первым в семействе с электрическим и гибридным приводом. Модель отличается увеличенным пространством, современными технологиями, высокой эффективностью и интеллектуальной мультимедийной системой MB.OS.Читать далее
-
23.01.2020, 22:53
Самые безопасные автомобили по итогам 2020 года
В минувшем году европейская организация Euro NCAP разбила на краш-тестах 55 автомобилей, чтобы оценить их безопасность и рассказать, какие же модели заботятся о нашей жизни лучше других. О лидерах в своих классах, которые получили максимальные «5 звезд», — в обзоре 110km.ru. Читать далее
-
04.09.2019, 16:08
Euro NCAP протестировала новые модели
Европейская комиссия Euro NCAP разбила очередные 7 новых моделей: хэтчбеки Audi A1 и Ford Focus, кабриолет BMW Z4, купеобразный седан Mercedes-Benz CLA, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, компактный кроссовер Skoda Kamiq и корейский «паркетник» SsangYong Korando. Читать далее
-
10.12.2025, 21:25
Suzuki окончательно отказалась от выпуска пикапа на базе Jimny – проект закрыт в 2025 году
Suzuki Jimny Pickup так и не появится на рынке. Компания официально закрыла проект. Причины такого решения держались в секрете. Поклонники ждали новинку несколько лет. Теперь все надежды развеяны. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 21:09
Владелец купил новый Corvette Z06 за 10,8 млн рублей и продал дешевле через 3000 км
Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2023 года с юбилейным пакетом был куплен новым за внушительную сумму, но спустя всего 1900 км пробега выставлен на продажу. Новый владелец приобрел авто дешевле, чем стоил он изначально. Интересно, что этот же покупатель недавно стал обладателем еще более дорогого Corvette ZR1. Подробности сделки и причины столь быстрой перепродажи – в нашем материале.Читать далее
- 4 411 970 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 3 465 000 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 5 200 000 РMercedes CLA AMG 2019 в Москве
- 1 950 000 РMercedes CLA 2013 в Москве
- 3 223 000 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 3 690 000 РMercedes CLA 2019 в Москве
- 3 498 000 РMercedes CLA 2019 в Москве
- 3 648 000 РMercedes CLA 2019 в Москве
- 2 190 000 РMercedes CLA-класс 2018 в Москве
- 3 254 000 РMercedes CLA 2019 в Москве