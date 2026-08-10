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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 05:43

Электрический Mercedes-Benz VLE для Китая: две версии и конкуренция с местными премиум-MPV

Электрический Mercedes-Benz VLE для Китая: две версии и конкуренция с местными премиум-MPV

Битва за роскошь: Mercedes-Benz официально представил электрический VLE для Китая — конкурент Li Auto Mega и Voyah

Электрический Mercedes-Benz VLE для Китая: две версии и конкуренция с местными премиум-MPV

Mercedes-Benz выводит на китайский рынок электрический VLE в двух модификациях, ориентированных на премиальный сегмент MPV. Новинка может изменить расстановку сил среди электроминивэнов, где доминируют местные бренды. В чем особенности модели - в материале.

Mercedes-Benz выводит на китайский рынок электрический VLE в двух модификациях, ориентированных на премиальный сегмент MPV. Новинка может изменить расстановку сил среди электроминивэнов, где доминируют местные бренды. В чем особенности модели - в материале.

Электрический Mercedes-Benz VLE официально получил разрешение на продажу в Китае, что сразу привлекло внимание к его техническим характеристикам и позиционированию. В условиях быстрого роста сегмента премиальных электромобилей на внутреннем рынке, немецкий бренд делает ставку на две версии - VLE 300 и VLE 400, которые рассчитаны на семь пассажиров и ориентированы на конкуренцию с лидерами сегмента.

VLE 300 оснащен одним электромотором на передней оси мощностью 200 кВт (268 л.с.), а VLE 400 - двумя двигателями с суммарной пиковой мощностью 305 кВт (409 л.с.) и полным приводом. Оба варианта используют тяговые батареи с никель-марганец-кобальтовой химией. Производство организовано на совместном предприятии Fujian Benz, батарейная группа представляет собой альянс CATL и Mercedes-Benz, что обеспечивает локализацию проекта.

Габариты VLE внушительны: длина - 5310 мм, ширина - 2000 мм, высота - 1922 мм, колесная база - 3340 мм. Снаряженная масса варьируется от 3030 до 3220 кг, в зависимости от модификации полная масса достигает 3780 кг. В отличие от европейского варианта, рассчитанного на восемь мест, китайская спецификация предусматривает семиместную компоновку салона по схеме 2+2+3. Среди оснащения - сдвижные задние двери, панорамная крыша и система кругового обзора, глубина багажного отделения составляет 550 мм.

На рынке VLE предстоит конкурировать с такими моделями, как Denza D9, Voyah Dream, Zeekr 009, Li Auto Mega и Maextro. Эти китайские премиальные MPV уже закрепились в сегменте, и появление Mercedes-Benz может изменить баланс сил. Как отмечают эксперты, немецкий бренд не просто выходит на новый для себя рынок, это фактически бросает вызов производителям, которые в последние годы сделали ставку на роскошь и технологичность в классе электрических минивэнов.

Для сравнения, мировая версия VLE построена на новой электрической архитектуре Mercedes-Benz с 800-вольтовой системой и батареями на 115 кВт·ч, что обеспечивает запас хода свыше 700 км по циклу WLTP. Однако параметры аккумулятора для определенных критериев пока держатся в секрете, что может быть связано с адаптацией под местные условия и требования. Важно отметить, что интерес к электрическому MPV растет не только в Китае – в других странах, а также в сегменте городского электротранспорта, как это видно на примере электроскутера Metro M6 Empower , который недавно вышел на рынок.

Появление Mercedes-Benz VLE в Китае может стать индикатором изменений в мировом сегменте премиальных электронов. Локализация производства, сотрудничество с CATL и ориентация на местный рынок позволяет предположить, что немецкий бренд рассчитывает не только на имидж, но и на реальную конкуренцию с сильнейшими игроками рынка. 

Упомянутые модели: Zeekr 009, Voyah Dream, Denza D9, LiXiang Mega
Упомянутые марки: Mercedes, Zeekr, Voyah, Denza, LiXiang
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