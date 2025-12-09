Тот самый байк с инаугурации: как стать владельцем эксклюзивного Aurus Merlon?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 12:41

Роскошный бренд Aurus удивил всех. Теперь можно заказать новый мотоцикл. Это эксклюзивная электрическая модель Merlon. Она впервые появилась на публике недавно. Узнайте подробности о новинке первыми. Стать владельцем может не каждый.

Российский люксовый бренд Aurus официально открыл прием заказов на свою самую неожиданную новинку - электрический мотоцикл Merlon. Эти эффектные байки, бесшумно сопровождавшие президентский лимузин во время инаугурации в мае 2024 года, произвели настоящий фурор. Теперь у состоятельных ценителей эксклюзивной техники появилась возможность приобрести такой аппарат в личную коллекцию.

Информацию о старте продаж подтвердил коммерческий директор компании Артем Юсупов. Как сообщает «Российская газета», представители Aurus уже готовы обсуждать с потенциальными клиентами условия и детали будущих контрактов. Это означает, что проект перешел из стадии выставочного прототипа в статус серийного, пусть и мелкосерийного, продукта. Важно понимать, что речь идет не о массовом производстве, а о штучной сборке для очень узкого круга покупателей.

Разработкой «Мерлона» занимался государственный научный центр НАМИ, который является создателем всей линейки автомобилей Aurus. Изначально мотоцикл проектировался по специальному заказу Гаража особого назначения Федеральной службы охраны. Это накладывает определенный отпечаток на его характеристики: он должен быть не только мощным и быстрым, но и невероятно надежным, способным выполнять свои функции в любых условиях. Бесшумный электрический привод идеально подходит для задач эскорта, не создавая лишнего акустического фона во время торжественных мероприятий.

Aurus, флагман отечественного автопрома, стоящий на вершине пирамиды, где в основании находятся массовые бренды вроде Lada, ГАЗ и УАЗ снова расширяет горизонты. Если автомобильные гиганты, такие как Rolls-Royce и Bentley, традиционно концентрируются на четырехколесном транспорте, то Aurus решил освоить новую нишу. Этот шаг можно рассматривать как вызов производителям премиальных мотоциклов, в первую очередь, немецким инженерам из BMW, чьи байки часто используются в эскортных службах по всему миру.

Появление мотоцикла в модельной гамме - логичное продолжение стратегии развития бренда. Вслед за седаном Senat, внедорожником Komendant и минивэном Arsenal, который также скоро должен поступить в свободную продажу, Merlon дополняет экосистему роскошного транспорта. Это позволяет марке предложить своим клиентам полный спектр транспортных средств, выполненных в едином стиле и с бескомпромиссным качеством. Для владельца автомобиля Aurus покупка такого мотоцикла станет не просто приобретением еще одного транспортного средства, а символом принадлежности к закрытому клубу и демонстрацией патриотизма.

Технические характеристики Aurus Merlon пока не раскрываются в полной мере, но известно, что его максимальная скорость составляет около 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд. Запас хода на одной зарядке, предположительно, достигает 200 километров. Дизайн мотоцикла выполнен в монументальном и строгом стиле, перекликающемся с внешностью автомобилей марки. Очевидно, что основными покупателями станут коллекционеры и те, для кого цена не имеет решающего значения, а важен сам факт обладания уникальной вещью с государственной историей.

