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30 января 2020, 17:43

Электрический пикап Hummer: первые подробности

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Фото: General Motors
На заре эры электрических пикапов в США ожидается жесткая конкуренция. Свои брутальные модели уже анонсировали Tesla, Rivian и Ford. Сказали свое веское слово и в General Motors. Концерн выпустит 1000-сильный пикап Hummer с запасом хода порядка 650 километров.
Электрический пикап Hummer первые подробности

Фото: General Motors

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Инженеры General Motors уже приступили к разработке мощного электрического пикапа Hummer, производство которого наладят на заводе GM в Детройте. Концерн сообщил, что планирует инвестировать 2,2 млрд долларов в модернизацию предприятия. О самом будущем электрокаре пока известно немного.

Ожидается, что топовая модификация электрического «Хаммера» получит силовую установку отдачей порядка 1 000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 60 миль/час (96 км/ч) за 3 секунды или даже чуть быстрее. Дальность хода без подзарядки составит, по меньшей мере, 650 километров. Для сравнения, в распоряжении владельцев пикапа Tesla Cybertruck окажется 800 «лошадок» и 800 километров пробега, а упражнение 0 - 60 миль/час он будет проделывать за 2,9 секунды.

Электрический пикап Hummer от GM построят на платформе BT1. Она представляет собой модификацию платформы T1 и лежит в основе полноразмерных рамных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожников Chevrolet Tahoe / Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade. Новый электрокар выпустят под брендом GMC, что вряд ли порадует поклонников Hummer. Дизайн новинки выполнят по мотивам концепт-кара Hummer HX, представленного еще в 2008 году (на фото). Премьера прототипа состоится 20 мая 2020 года. Начало серийного производства запланировано на вторую половину 2021 года.


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Форум Hummer H2
Мужики где в Москве купит козырёк на н2 номер адрес скинет на почту tsoomoo@mail.ru
Олег
Форум Hummer H3
Что можно сказать о хаммере н3, может у других она офигенная я про свою скажу. Взял в салоне 2007году пробег по асфальту, не по бездорожью 50000 рассыпалась напрочь. Перечислю что пока выявили, салейтблоки верхних передных рычагов (оригиналы отдельно нету, есть капралоновые) , шрус переднего кардана ...
Алу
Форум GMC Envoy
Супер тачка, был V8 с коробкой, раздаткой от кадилака эскалейд всё пучком кроме грабежа за силы.
Ingvar
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Электрический пикап Hummer: первые подробности
{{material_125127}}Инженеры General Motors уже приступили к разработке мощного электрического пикапа Hummer, производство которого наладят на заводе GM в Детройте. Концерн сообщил, что планирует инвестировать 2,2 млрд долларов в модернизацию предприятия. О самом будущем электрокаре пока известно немного.Ожидается, что топовая модификация электрического «Хаммера» получит силовую установку отдачей порядка 1 000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 60 миль/час (96 км/ч) за 3 секунды или даже чуть быстрее. Дальность хода без подзарядки составит, по меньшей мере, 650 километров. Для сравнения, в распоряжении владельцев пикапа Tesla Cybertruck окажется 800 «лошадок» и 800 километров пробега, а упражнение 0 - 60 миль/час он будет проделывать за 2,9 секунды.Электрический пикап Hummer от GM построят на платформе BT1. Она представляет собой модификацию платформы T1 и лежит в основе полноразмерных рамных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожников Chevrolet Tahoe / Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade. Новый электрокар выпустят под брендом GMC, что вряд ли порадует поклонников Hummer. Дизайн новинки выполнят по мотивам концепт-кара Hummer HX, представленного еще в 2008 году (на фото). Премьера прототипа состоится 20 мая 2020 года. Начало серийного производства запланировано на вторую половину 2021 года.
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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