Новый Cayenne Coupe EV удивляет интерьером и мощностью — как изменится культовый кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 16:54

Электрический Porsche Cayenne Coupe 2027 показали на рендерах с разными цветами

Электрический Porsche Cayenne Coupe 2027 показали на рендерах с разными цветами

Новый Cayenne Coupe EV удивляет интерьером и мощностью — как изменится культовый кроссовер

Электрический Porsche Cayenne Coupe 2027 показали на рендерах с разными цветами

Porsche готовит к выпуску электрический Cayenne Coupe. В сети появились рендеры экстерьера и салона. Модель получит скошенную крышу и уменьшенное пространство сзади. Ожидается впечатляющая динамика и высокая цена. Подробности о новинке держатся в секрете.

Porsche готовит к выпуску электрический Cayenne Coupe. В сети появились рендеры экстерьера и салона. Модель получит скошенную крышу и уменьшенное пространство сзади. Ожидается впечатляющая динамика и высокая цена. Подробности о новинке держатся в секрете.

В 2026 году Porsche планирует представить четвертое поколение Cayenne, которое впервые станет полностью электрическим. Уже сейчас, благодаря опубликованным рендерам, можно оценить обновленный дизайн будущей модели, особенно в купе-версии. Сохранив узнаваемый силуэт, кроссовер получит более динамичный и спортивный облик за счет покатой линии крыши, что, однако, немного сократит пространство для пассажиров на втором ряду.

Фото: AutoYa Interior / YouTube

Новая модель построена на платформе PPE, которую также использует Macan Electric. Технические характеристики обещают быть впечатляющими: базовая версия с двумя электромоторами и полным приводом будет развивать 402 л.с., а в режиме Launch Control — до 435 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Для ценителей высокой производительности предложат версию Turbo Electric с мощностью до 844 л.с. в обычном режиме и до 1139 л.с. в режиме стартового ускорения. Такой автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.

Электрический Cayenne получит аккумулятор емкостью 113 кВт·ч на 800-вольтовой архитектуре, поддерживающий зарядку мощностью до 400 кВт. Это позволит заряжать батарею с 10% до 80% примерно за 16 минут. В стандартное оснащение войдет адаптивная подвеска, а в списке опций появятся полноуправляемое шасси и система Active Ride.

При всех своих возможностях, новинка не лишена особенностей: масса топовой версии превысит 2,6 тонны, а цена базовой модели начнется от 111 350 долларов. Несмотря на это, многие с нетерпением ждут дебюта модели, надеясь на интересные решения в управлении и дизайне.

Ожидается, что электрическое купе сохранит все ключевые технологии и опции современного Cayenne, но при этом предложит более эмоциональный дизайн и новые возможности персонализации, как экстерьера, так и интерьера, выполненного в фирменном стиле бренда.

Упомянутые модели: Porsche Cayenne Coupe
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Архангельск Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться