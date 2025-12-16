Новый Cayenne Coupe EV удивляет интерьером и мощностью — как изменится культовый кроссовер

16 декабря 2025, 16:54
Электрический Porsche Cayenne Coupe 2027 показали на рендерах с разными цветами
Porsche готовит к выпуску электрический Cayenne Coupe. В сети появились рендеры экстерьера и салона. Модель получит скошенную крышу и уменьшенное пространство сзади. Ожидается впечатляющая динамика и высокая цена. Подробности о новинке держатся в секрете.
В 2026 году Porsche планирует представить четвертое поколение Cayenne, которое впервые станет полностью электрическим. Уже сейчас, благодаря опубликованным рендерам, можно оценить обновленный дизайн будущей модели, особенно в купе-версии. Сохранив узнаваемый силуэт, кроссовер получит более динамичный и спортивный облик за счет покатой линии крыши, что, однако, немного сократит пространство для пассажиров на втором ряду.
Новая модель построена на платформе PPE, которую также использует Macan Electric. Технические характеристики обещают быть впечатляющими: базовая версия с двумя электромоторами и полным приводом будет развивать 402 л.с., а в режиме Launch Control — до 435 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Для ценителей высокой производительности предложат версию Turbo Electric с мощностью до 844 л.с. в обычном режиме и до 1139 л.с. в режиме стартового ускорения. Такой автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.
Электрический Cayenne получит аккумулятор емкостью 113 кВт·ч на 800-вольтовой архитектуре, поддерживающий зарядку мощностью до 400 кВт. Это позволит заряжать батарею с 10% до 80% примерно за 16 минут. В стандартное оснащение войдет адаптивная подвеска, а в списке опций появятся полноуправляемое шасси и система Active Ride.
При всех своих возможностях, новинка не лишена особенностей: масса топовой версии превысит 2,6 тонны, а цена базовой модели начнется от 111 350 долларов. Несмотря на это, многие с нетерпением ждут дебюта модели, надеясь на интересные решения в управлении и дизайне.
Ожидается, что электрическое купе сохранит все ключевые технологии и опции современного Cayenne, но при этом предложит более эмоциональный дизайн и новые возможности персонализации, как экстерьера, так и интерьера, выполненного в фирменном стиле бренда.
