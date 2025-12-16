Новый Cayenne Coupe EV удивляет интерьером и мощностью — как изменится культовый кроссовер

Электрический Porsche Cayenne Coupe 2027 показали на рендерах с разными цветами

Porsche готовит к выпуску электрический Cayenne Coupe. В сети появились рендеры экстерьера и салона. Модель получит скошенную крышу и уменьшенное пространство сзади. Ожидается впечатляющая динамика и высокая цена. Подробности о новинке держатся в секрете.

Porsche готовит к выпуску электрический Cayenne Coupe. В сети появились рендеры экстерьера и салона. Модель получит скошенную крышу и уменьшенное пространство сзади. Ожидается впечатляющая динамика и высокая цена. Подробности о новинке держатся в секрете.

В 2026 году Porsche планирует представить четвертое поколение Cayenne, которое впервые станет полностью электрическим. Уже сейчас, благодаря опубликованным рендерам, можно оценить обновленный дизайн будущей модели, особенно в купе-версии. Сохранив узнаваемый силуэт, кроссовер получит более динамичный и спортивный облик за счет покатой линии крыши, что, однако, немного сократит пространство для пассажиров на втором ряду.

Фото: AutoYa Interior / YouTube

Новая модель построена на платформе PPE, которую также использует Macan Electric. Технические характеристики обещают быть впечатляющими: базовая версия с двумя электромоторами и полным приводом будет развивать 402 л.с., а в режиме Launch Control — до 435 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Для ценителей высокой производительности предложат версию Turbo Electric с мощностью до 844 л.с. в обычном режиме и до 1139 л.с. в режиме стартового ускорения. Такой автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.

Электрический Cayenne получит аккумулятор емкостью 113 кВт·ч на 800-вольтовой архитектуре, поддерживающий зарядку мощностью до 400 кВт. Это позволит заряжать батарею с 10% до 80% примерно за 16 минут. В стандартное оснащение войдет адаптивная подвеска, а в списке опций появятся полноуправляемое шасси и система Active Ride.

При всех своих возможностях, новинка не лишена особенностей: масса топовой версии превысит 2,6 тонны, а цена базовой модели начнется от 111 350 долларов. Несмотря на это, многие с нетерпением ждут дебюта модели, надеясь на интересные решения в управлении и дизайне.

Ожидается, что электрическое купе сохранит все ключевые технологии и опции современного Cayenne, но при этом предложит более эмоциональный дизайн и новые возможности персонализации, как экстерьера, так и интерьера, выполненного в фирменном стиле бренда.