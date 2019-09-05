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5 сентября 2019, 00:01

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

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Компания Porsche представила свою первую серийную модель – четырехдверный седан Taycan. Автомобиль основан на концепте Porsche Mission E образца 2015 года и перенял у прототипа общую конструкцию, пропорции и дизайн.
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен

 

Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
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Porsche Taycan построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. Габаритная длина седана – 4 963 мм, а ширина – 1 966 мм. Таким образом, новинка очень близка по размерам к Tesla Model S. Силовая структура кузова стальная с интегрированной в нее аккумуляторной батареей, а большинство внешних панелей алюминиевые.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Пока представлены две модификации электрокара. У первой - Porsche Taycan Turbo - двигатель на передней оси выдает 218 сил и 300 Нм момента, а на задней - 408 сил и 550 Нм. Совокупная мощность установки составляет 625 л.с. и 850 Нм. В особом режиме Overboost мощность может кратковременно (на 2,5 секунды) возрастать до 680 сил. Taycan Turbo массой 2,3 тонны сможет разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды, а до 200 км/ч — за 9,8 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. Аккумулятор емкостью 93,4 кВт-ч обеспечивает до 450 км без подзарядки (по циклу WLTP).

Версия Porsche Taycan Turbo S имеет те же электромоторы, но иные настройки и более мощный инвертор, поэтому пиковая мощность увеличена до 761 сил и 1050 Нм момента. Аккумулятор тот же, но пробег без подзарядки составляет 421 км. Разгон до «сотни» занимает 2,8 с. Максимальная скорость, как у младшей модификации. Обе версии имеют пневматическую подвеску с активными стабилизаторами, а Turbo S - еще полноуправляемое шасси и карбон-керамические тормоза.

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В салоне почти не осталось аналоговых кнопок и переключателей. Приборная панель представляет собой изогнутый 16,8-дюймовый экран с сенсорными кнопками по бокам. Седану в базовой комплектации положен один 10,9-дюймовый экран медиасистемы, но за доплату аналогичный тачскрин можно установить перед передним пассажиром. Еще один сенсорный экран – на центральной консоли – имеет диагональ 8,4 дюйма и отвечает за управление навигацией и климатом в салоне. 

Продажи Porsche Taycan обещают начать в середине 2020 года. Собирать электрокар будут на специальной линии завода в Цуффенхаузене. В Porsche планируют продавать по 25 000 экземпляров Taycan в год. Дилеры уже принимают предварительные заказы. Определены и рублевые цены: Taycan Turbo стоит от 10,6 млн рублей, а Turbo S – от 12,9 млн рублей.

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Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
{{material_127381}}Porsche Taycan построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. Габаритная длина седана – 4 963 мм, а ширина – 1 966 мм. Таким образом, новинка очень близка по размерам к Tesla Model S. Силовая структура кузова стальная с интегрированной в нее аккумуляторной батареей, а большинство внешних панелей алюминиевые.Автомобиль оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Пока представлены две модификации электрокара. У первой - Porsche Taycan Turbo - двигатель на передней оси выдает 218 сил и 300 Нм момента, а на задней - 408 сил и 550 Нм. Совокупная мощность установки составляет 625 л.с. и 850 Нм. В особом режиме Overboost мощность может кратковременно (на 2,5 секунды) возрастать до 680 сил. Taycan Turbo массой 2,3 тонны сможет разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды, а до 200 км/ч — за 9,8 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. Аккумулятор емкостью 93,4 кВт-ч обеспечивает до 450 км без подзарядки (по циклу WLTP).Версия Porsche Taycan Turbo S имеет те же электромоторы, но иные настройки и более мощный инвертор, поэтому пиковая мощность увеличена до 761 сил и 1050 Нм момента. Аккумулятор тот же, но пробег без подзарядки составляет 421 км. Разгон до «сотни» занимает 2,8 с. Максимальная скорость, как у младшей модификации. Обе версии имеют пневматическую подвеску с активными стабилизаторами, а Turbo S - еще полноуправляемое шасси и карбон-керамические тормоза.{{material_127350}}В салоне почти не осталось аналоговых кнопок и переключателей. Приборная панель представляет собой изогнутый 16,8-дюймовый экран с сенсорными кнопками по бокам. Седану в базовой комплектации положен один 10,9-дюймовый экран медиасистемы, но за доплату аналогичный тачскрин можно установить перед передним пассажиром. Еще один сенсорный экран – на центральной консоли – имеет диагональ 8,4 дюйма и отвечает за управление навигацией и климатом в салоне. Продажи Porsche Taycan обещают начать в середине 2020 года. Собирать электрокар будут на специальной линии завода в Цуффенхаузене. В Porsche планируют продавать по 25 000 экземпляров Taycan в год. Дилеры уже принимают предварительные заказы. Определены и рублевые цены: Taycan Turbo стоит от 10,6 млн рублей, а Turbo S – от 12,9 млн рублей.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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