5 сентября 2019, 00:01
Электрический Porsche Taycan полностью рассекречен
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Компания Porsche представила свою первую серийную модель – четырехдверный седан Taycan. Автомобиль основан на концепте Porsche Mission E образца 2015 года и перенял у прототипа общую конструкцию, пропорции и дизайн.
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Автомобиль оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Пока представлены две модификации электрокара. У первой - Porsche Taycan Turbo - двигатель на передней оси выдает 218 сил и 300 Нм момента, а на задней - 408 сил и 550 Нм. Совокупная мощность установки составляет 625 л.с. и 850 Нм. В особом режиме Overboost мощность может кратковременно (на 2,5 секунды) возрастать до 680 сил. Taycan Turbo массой 2,3 тонны сможет разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды, а до 200 км/ч — за 9,8 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. Аккумулятор емкостью 93,4 кВт-ч обеспечивает до 450 км без подзарядки (по циклу WLTP).
Версия Porsche Taycan Turbo S имеет те же электромоторы, но иные настройки и более мощный инвертор, поэтому пиковая мощность увеличена до 761 сил и 1050 Нм момента. Аккумулятор тот же, но пробег без подзарядки составляет 421 км. Разгон до «сотни» занимает 2,8 с. Максимальная скорость, как у младшей модификации. Обе версии имеют пневматическую подвеску с активными стабилизаторами, а Turbo S - еще полноуправляемое шасси и карбон-керамические тормоза.
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Продажи Porsche Taycan обещают начать в середине 2020 года. Собирать электрокар будут на специальной линии завода в Цуффенхаузене. В Porsche планируют продавать по 25 000 экземпляров Taycan в год. Дилеры уже принимают предварительные заказы. Определены и рублевые цены: Taycan Turbo стоит от 10,6 млн рублей, а Turbo S – от 12,9 млн рублей.
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