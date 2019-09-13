13 сентября 2019, 10:56
Электрический Porsche Taycan появится в России через год
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Фото: Porsche
Российские дилеры Porsche уже начали принимать предварительные заказы на первый электрический споркар – Taycan. Цены начинаются от 10,6 млн рублей. Поставки запланированы на сентябрь 2020 года.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
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Уже известен ориентировочный прайс-лист. Спорткар Taycan Turbo, мощность которого в режиме Overboost составляет 680 л.с., стоит от 10,6 млн рублей. Более мощный Turbo S (761 сил) оценили минимум в 12,9 млн рублей. Дилеры уже составляют предварительные листы ожидания, но первые российские покупатели получат свои электрокары лишь в сентябре 2020 года. Тогда же новинка появится в шоу-румах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Новосибирска. До конца года компания рассчитывает продать 100 экземпляров Porsche Taycan, а годом позже выйти на результат в 200 реализованных экземпляров.
Первый электрический спорткар Porsche очень близок по размерам к Tesla Model S. Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. Габаритная длина седана – 4 963 мм, ширина – 1 966 мм. Дизайн серийного автомобиля выполнен по мотивам концепт-кара Porsche Mission E, дебютировавшего в 2015 году. Porsche Taycan оснащен двумя электромоторами и полным приводом. В настоящее время представлены две версии: Taycan Turbo и Taycan Turbo S. Первый набирает первую «сотню» за 3,2 секунды, второй – за 2,8 секунды. Дальность хода без подзарядки составляет 420 – 450 километров (по циклу WLTP). Ежегодно Porsche планирует продавать по 25 000 экземпляров Taycan.
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