27 декабря 2018, 12:25

Электрический Porsche Taycan предложат в трех версиях

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Компания Porsche завершает дорожные испытания своего первого серийного электрокара Taycan. Продажи должны начаться в 2019 году. Покупателям предложат на выбор три модификации: базовую Taycan, полноприводную Taycan 4s и мощную Taycan Turbo.
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Электрический Porsche Taycan предложат в трех версиях Porsche
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Слово «Turbo» в названии топовой версии, разумеется, не обозначает турбированную силовую установку. Маркетологи Porsche сочли, что название Taycan Turbo перекинет мостик между спорткарами с традиционными ДВС и электромобилями, а также поможет привлечь к новинке внимание нынешних клиентов марки. Именно эта топовая версия получит два электромотора суммарной отдачей 600 л.с., которые помогут ей набирать первую «сотню» за 3,5 секунды, а вторую – за 12 секунд.

Две младшие модификации электрического Porsche Taycan не будут такими мощными. Базовый электрокар получит 400-сильную установку, а отдачу полноприводной версии Taycan 4s форсируют до 500 л.с. Все варианты получат двухступенчатую трансмиссию. Восполнить запас аккумуляторов можно будет от станции с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 кВт. В настоящее время Porsche совместно с BMW проводит испытания нового зарядного терминала мощностью 450 кВт, который сможет за 3 минуты подзаряжать аккумуляторы на дополнительные 100 километров пути.

По информации дилеров Porsche в США, новинка будет стоить от 90 000 до 130 000 долларов. В пересчете по актуальному курсу это составляет порядка 6,2 – 9,0 млн рублей. Позднее семейство электрокаров Porsche пополнит универсал Taycan Sport Turismo. Автомобиль уже был замечен на дорожных тестах.

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Электрический Porsche Taycan предложат в трех версиях
{{material_124066}}Слово «Turbo» в названии топовой версии, разумеется, не обозначает турбированную силовую установку. Маркетологи Porsche сочли, что название Taycan Turbo перекинет мостик между спорткарами с традиционными ДВС и электромобилями, а также поможет привлечь к новинке внимание нынешних клиентов марки. Именно эта топовая версия получит два электромотора суммарной отдачей 600 л.с., которые помогут ей набирать первую «сотню» за 3,5 секунды, а вторую – за 12 секунд.Две младшие модификации электрического Porsche Taycan не будут такими мощными. Базовый электрокар получит 400-сильную установку, а отдачу полноприводной версии Taycan 4s форсируют до 500 л.с. Все варианты получат двухступенчатую трансмиссию. Восполнить запас аккумуляторов можно будет от станции с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 кВт. В настоящее время Porsche совместно с BMW проводит испытания нового зарядного терминала мощностью 450 кВт, который сможет за 3 минуты подзаряжать аккумуляторы на дополнительные 100 километров пути.По информации дилеров Porsche в США, новинка будет стоить от 90 000 до 130 000 долларов. В пересчете по актуальному курсу это составляет порядка 6,2 – 9,0 млн рублей. Позднее семейство электрокаров Porsche пополнит универсал Taycan Sport Turismo. Автомобиль уже был замечен на дорожных тестах.
2018-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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