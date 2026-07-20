Технологии будущего и обновленный дизайн - что ждет поклонников Range Rover

20 июля 2026, 15:18
Электрический Range Rover Sport: новая эра скорости и комфорта
Электрический Range Rover Sport: новая эра скорости и комфорта
Land Rover готовит электрическую версию Range Rover Sport. Модель обещает удивить динамикой. Ожидаются новые решения в интерьере и экстерьере. Подробности о характеристиках появятся к концу года.
Land Rover выходит на новый уровень, представляя прототипы электрического Range Rover Sport. Компания делает ставку на сочетание высокой производительности и традиционной проходимости, характерной для моделей с ДВС. Серийная версия внедорожника с полностью электрической силовой установкой появится до конца 2026 года.
В основе новинки лежит платформа Range Rover Sport 2022 года, однако инженеры серьезно переработали шасси и подвеску. Это позволило добиться уверенного поведения на разных типах дорог и сохранить фирменные внедорожные качества. Электромоторы обеспечивают мгновенный отклик и высокий крутящий момент, что особенно важно для сложных условий эксплуатации. По предварительным данным, мощность силовой установки будет близка к 542 л. с., как у Range Rover Electric.
Особое внимание уделено акустическому комфорту. В салоне внедрена система адаптивного звукового сопровождения, которая создает ощущение тишины даже на высоких скоростях. Благодаря перераспределению массы и новым настройкам управления приводом, автомобиль стал еще устойчивее и динамичнее. Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что переход на электротягу потребовал пересмотра архитектуры подвески и систем управления, чтобы сохранить баланс между комфортом и проходимостью.
Внешне прототипы отличаются от стандартных моделей уникальной светодиодной оптикой и новыми легкосплавными дисками. На тестах в Нюрбургринге были замечены измененные бамперы и обновленная графика фар. В серийной версии ожидаются доработки экстерьера, а также модернизация интерьера и мультимедийной системы. Это позволит сделать автомобиль не только технологичным, но и визуально привлекательным для современных покупателей.
Электрическая версия Range Rover Sport не вытеснит существующие модификации. В линейке останутся бензиновые и дизельные шестицилиндровые двигатели, V8 с мягким гибридом и подключаемые гибриды. Такой подход, по мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, позволит бренду сохранить интерес у разных категорий клиентов, включая тех, кто живет в регионах с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой.
Land Rover продолжает расширять возможности для поклонников марки, предлагая широкий выбор силовых установок и современные технологии. Ожидается, что подробные технические характеристики электрического Range Rover Sport будут раскрыты ближе к старту продаж. Новинка обещает стать одной из самых интересных премьер в сегменте премиальных внедорожников.
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