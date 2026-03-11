Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 13:47

Land Rover меняет правила игры — электрификация модельного ряда и новые суббренды

Land Rover готовит масштабные перемены: электрификация затрагивает все ключевые модели, включая Range Rover Velar. Компания внедряет новую стратегию суббрендов и расширяет присутствие на китайском рынке. Почему это важно для рынка и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях.

Land Rover вступает в новую эру, знаменующую масштабную трансформацию не только для компании, но и для всего сегмента премиальных внедорожников. Бренд делает решительный шаг в сторону электрификации, что подразумевает не просто следование моде, а полный пересмотр долгосрочной стратегии развития. Ключевым событием этого процесса станет выпуск полностью электрической версии Range Rover Velar в 2027 году, который будет отличаться не только силовой установкой, но и новыми подходами к позиционированию модели.

В рамках новой стратегии Jaguar Land Rover намерен превратить каждую модель Land Rover в самостоятельный суббренд. Это решение позволит компании более гибко адаптироваться к требованиям различных рынков. Например, в Китае будет развиваться отдельная линейка Freelander, тогда как в Европе и США основной упор сделают на электрические версии Range Rover и Defender. Такой подход направлен на удержание существующей аудитории и привлечение новых клиентов, для которых важны экологичность и современные технологии.

Особое место в обновленной линейке займет Range Rover Velar. Ожидается, что электрическая версия модели сохранит узнаваемый силуэт, но обретет более современные черты и дизайнерские решения, характерные для электромобилей. Хотя официальные изображения пока скрыты камуфляжем, энтузиасты уже создают рендеры, пытаясь представить облик новинки.

Перевод Velar на электротягу — это не только вклад в экологию, но и технологический рывок. Автомобиль должен получить передовую платформу, увеличенный запас хода и расширенный комплекс электронных помощников. Перед компанией стоит задача органично интегрировать новейшие технологии, сохранив при этом узнаваемый стиль и философию бренда, к которым привыкли поклонники марки.

Грядущие перемены уже вызывают оживленные дискуссии в автомобильном сообществе. Подобно тому, как недавно модель Audi RS 5 Coupe B10 стала предметом жарких споров среди поклонников немецкой техники, электрификация Range Rover Velar может стать символом смены эпох для легендарного британского производителя. Подробнее о том, как модель Audi вызвала волну обсуждений, можно узнать в материале о феномене RS 5 Coupe B10 .

В целом стратегия Jaguar Land Rover выглядит продуманной и амбициозной. Компания не просто следует за рынком, а формирует новые стандарты в сегменте премиальных внедорожников. В ближайшие годы нас ждет целая серия, и Range Rover Velar Electric — лишь начало большого пути к электрификации всей линейки Land Rover.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover Velar (от 4 172 000 Р)
Упомянутые марки: Land Rover, Jaguar
