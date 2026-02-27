Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 07:09

Электрический Range Rover Velar 2027: свежие фото с минимальной маскировкой

Новый Velar удивляет формой кузова и деталями дизайна — что известно о премьере и почему этот кроссовер обсуждают в 2026 году

Range Rover Velar 2027 модельного года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной форме кузова и свежим снимкам с тестов. Эксперты отмечают, что обновленный дизайн может изменить восприятие премиальных SUV. Почему этот автомобиль вызывает столько споров - разбираемся в деталях.

Появление новых фотографий обновленного Range Rover Velar 2027 модельного года вызвало бурную реакцию среди поклонников премиальных внедорожников. Причина проста: в этот раз тестируемый прототип лишился большей части камуфляжа, что позволяет рассмотреть ключевые особенности дизайна, которые уже успели разделить автосообщество на два лагеря. Необычная линия крыши, балансирующая между купе и универсалом, делает Velar одной из самых обсуждаемых новинок года.

В 2026 году рынок премиальных внедорожников переживает настоящий бум, но ни один другой автомобиль не вызывает столько эмоций, как обновленный Velar. Его силуэт сложно спутать с чем-то другим: стремительный профиль, плавные переходы линий и минималистичный подход к деталям. По мнению экспертов, именно такие решения могут установить новые стандарты для всего сегмента. Впрочем, не все готовы принять столь смелый дизайн — часть критиков считает, что Range Rover слишком далеко отошел от классических форм.

Интересно, что подобная поляризация мнений уже встречалась в истории бренда. Вспомнить хотя бы концепты Road Rover 1950-х годов, которые тоже вызывали споры из-за необычных пропорций. Сегодня Velar продолжает эту традицию, но теперь речь идет о полностью электрической платформе, добавляющей интриги. Ожидается, что новинка получит современную силовую установку и расширенный набор электронных ассистентов, а также улучшенную аэродинамику, что особенно важно для электромобилей.

Внимание к деталям прослеживается и в интерьере: по слухам, производитель готовит новые материалы отделки и инновационные решения для мультимедийной системы. Подобный подход в качестве альтернативы уже встречается у конкурентов. Например, Jeep Avenger также провел обновление салона и зимние испытания в Швеции, которые недавно подробно освещались в материале тестировании европейского кроссовера с улучшенной отделкой .

По информации издания autoevolution, обновленный Range Rover Velar 2027 модельного года может стать одной из самых ожидаемых премьер ближайшего будущего. Ожидается, что официальная презентация новинки состоится уже в начале следующего года, а продажи стартуют ближе к лету.

Пока же остается только следить за новыми утечками и обсуждать, насколько оправданным окажется решение британского бренда сделать ставку на смену дизайна и полную электрификацию модели.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover Velar (от 4 172 000 Р)
Упомянутые марки: Land Rover
