Новый Velar удивляет формой кузова и деталями дизайна — что известно о премьере и почему этот кроссовер обсуждают в 2026 году

27 февраля 2026, 07:09
Электрический Range Rover Velar 2027: свежие фото с минимальной маскировкой
Электрический Range Rover Velar 2027: свежие фото с минимальной маскировкой
Range Rover Velar 2027 модельного года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной форме кузова и свежим снимкам с тестов. Эксперты отмечают, что обновленный дизайн может изменить восприятие премиальных SUV. Почему этот автомобиль вызывает столько споров - разбираемся в деталях.
Появление новых фотографий обновленного Range Rover Velar 2027 модельного года вызвало бурную реакцию среди поклонников премиальных внедорожников. Причина проста: в этот раз тестируемый прототип лишился большей части камуфляжа, что позволяет рассмотреть ключевые особенности дизайна, которые уже успели разделить автосообщество на два лагеря. Необычная линия крыши, балансирующая между купе и универсалом, делает Velar одной из самых обсуждаемых новинок года.
В 2026 году рынок премиальных внедорожников переживает настоящий бум, но ни один другой автомобиль не вызывает столько эмоций, как обновленный Velar. Его силуэт сложно спутать с чем-то другим: стремительный профиль, плавные переходы линий и минималистичный подход к деталям. По мнению экспертов, именно такие решения могут установить новые стандарты для всего сегмента. Впрочем, не все готовы принять столь смелый дизайн — часть критиков считает, что Range Rover слишком далеко отошел от классических форм.
Интересно, что подобная поляризация мнений уже встречалась в истории бренда. Вспомнить хотя бы концепты Road Rover 1950-х годов, которые тоже вызывали споры из-за необычных пропорций. Сегодня Velar продолжает эту традицию, но теперь речь идет о полностью электрической платформе, добавляющей интриги. Ожидается, что новинка получит современную силовую установку и расширенный набор электронных ассистентов, а также улучшенную аэродинамику, что особенно важно для электромобилей.
Внимание к деталям прослеживается и в интерьере: по слухам, производитель готовит новые материалы отделки и инновационные решения для мультимедийной системы. Подобный подход в качестве альтернативы уже встречается у конкурентов. Например, Jeep Avenger также провел обновление салона и зимние испытания в Швеции, которые недавно подробно освещались в материале тестировании европейского кроссовера с улучшенной отделкой .
По информации издания autoevolution, обновленный Range Rover Velar 2027 модельного года может стать одной из самых ожидаемых премьер ближайшего будущего. Ожидается, что официальная презентация новинки состоится уже в начале следующего года, а продажи стартуют ближе к лету.
Пока же остается только следить за новыми утечками и обсуждать, насколько оправданным окажется решение британского бренда сделать ставку на смену дизайна и полную электрификацию модели.
Похожие материалы Ленд Ровер
-
26.12.2020, 23:35
Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2021 году. Цены ощутимо вырастут
Российский офис Jaguar Land Rover поделился планами на 2021 год. Покупателям предложат сразу шесть рестайлинговых моделей – один седан и пять вседорожников. Цены трех из них уже известны. Читать далее
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее
Похожие материалы Ленд Ровер
-
26.12.2020, 23:35
Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2021 году. Цены ощутимо вырастут
Российский офис Jaguar Land Rover поделился планами на 2021 год. Покупателям предложат сразу шесть рестайлинговых моделей – один седан и пять вседорожников. Цены трех из них уже известны. Читать далее
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее