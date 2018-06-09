9 июня 2018, 09:15

Электрический спорткар Porsche назовут Taycan

На протяжении последних двух лет концептуальный электрический спорткар Porsche известен под именем Mission E. Но его серийная версия, которая поступит в салоны дилеров уже в следующем году, будет называться Taycan.
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  Электрический спорткар Porsche назовут Taycan Porsche Электрический спорткар Porsche назовут Taycan Porsche Электрический спорткар Porsche назовут Taycan Porsche Электрический спорткар Porsche назовут Taycan
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Глава компании Porsche Оливер Блюм лично раскрыл имя товарной версии электрического концепт кара Mission E. По его словам, название Taycan переводится как «резвая молодая лошадь». Вполне подходящее название для еще одной модели в конюшне Porsche. По словам Оливера Блюма, новый спорткар будет мощным и надежным. Он станет воплощением свободы и поможет преодолеть значительные расстояния. 

Ожидается, что суммарная отдача силовой установки электрического спорткара составит 600 л.с. Разгон до первой «сотни» будет занимать 3,5 секунды, а запаса заряда аккумуляторов должно хватать на 500 километров. Если верить появляющимся в сети шпионским фотографиям, новый спорткар будет похож на «растянутый» до четырехдверной версии Porsche 911. Отличительными чертам станут глубоко посаженные светодиодные фары головного света и плавно ниспадающая линия крыши, обеспечивающая купеобразный силуэт.

Выпуск новинки наладят на заводе Porsche в Цуффенхаузене. Здесь откроется отдельная сборочная линия для электрокаров, построят дополнительный кузовной цех и увеличат мощность моторного завода. Производство Porsche Taycan обеспечит 1 200 новых рабочих мест. Следующей электрической моделью Porsche станет кроссовер, который построят на базе прототипа Mission E Cross Turismo, представленного на Женевском автосалоне в марте. Выпуск серийной версии начнется через год после Taycan – в 2020 году.

Новинки и концепт кары Порше
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Электрический спорткар Porsche назовут Taycan
{{material_122748}}Глава компании Porsche Оливер Блюм лично раскрыл имя товарной версии электрического концепт кара Mission E. По его словам, название Taycan переводится как «резвая молодая лошадь». Вполне подходящее название для еще одной модели в конюшне Porsche. По словам Оливера Блюма, новый спорткар будет мощным и надежным. Он станет воплощением свободы и поможет преодолеть значительные расстояния. Ожидается, что суммарная отдача силовой установки электрического спорткара составит 600 л.с. Разгон до первой «сотни» будет занимать 3,5 секунды, а запаса заряда аккумуляторов должно хватать на 500 километров. Если верить появляющимся в сети шпионским фотографиям, новый спорткар будет похож на «растянутый» до четырехдверной версии Porsche 911. Отличительными чертам станут глубоко посаженные светодиодные фары головного света и плавно ниспадающая линия крыши, обеспечивающая купеобразный силуэт.Выпуск новинки наладят на заводе Porsche в Цуффенхаузене. Здесь откроется отдельная сборочная линия для электрокаров, построят дополнительный кузовной цех и увеличат мощность моторного завода. Производство Porsche Taycan обеспечит 1 200 новых рабочих мест. Следующей электрической моделью Porsche станет кроссовер, который построят на базе прототипа Mission E Cross Turismo, представленного на Женевском автосалоне в марте. Выпуск серийной версии начнется через год после Taycan – в 2020 году.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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