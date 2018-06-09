9 июня 2018, 09:15
Электрический спорткар Porsche назовут Taycan
На протяжении последних двух лет концептуальный электрический спорткар Porsche известен под именем Mission E. Но его серийная версия, которая поступит в салоны дилеров уже в следующем году, будет называться Taycan.
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Ожидается, что суммарная отдача силовой установки электрического спорткара составит 600 л.с. Разгон до первой «сотни» будет занимать 3,5 секунды, а запаса заряда аккумуляторов должно хватать на 500 километров. Если верить появляющимся в сети шпионским фотографиям, новый спорткар будет похож на «растянутый» до четырехдверной версии Porsche 911. Отличительными чертам станут глубоко посаженные светодиодные фары головного света и плавно ниспадающая линия крыши, обеспечивающая купеобразный силуэт.
Выпуск новинки наладят на заводе Porsche в Цуффенхаузене. Здесь откроется отдельная сборочная линия для электрокаров, построят дополнительный кузовной цех и увеличат мощность моторного завода. Производство Porsche Taycan обеспечит 1 200 новых рабочих мест. Следующей электрической моделью Porsche станет кроссовер, который построят на базе прототипа Mission E Cross Turismo, представленного на Женевском автосалоне в марте. Выпуск серийной версии начнется через год после Taycan – в 2020 году.
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