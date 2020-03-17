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17 марта 2020, 00:01

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

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Британская компания с китайскими корнями Apex Motors представила концептуальный трековый электрокар Apex AP-0 мощностью свыше 658 л.с., который получит допуск на дороги общего пользования.
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

 

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

 

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

 

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

 

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

 

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

 

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом

 

Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
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Амбициозный суперкар Apex AP-0 должен был дебютировать на автосалоне в Женеве, однако из-за коронавируса премьеру пришлось провести на закрытом мероприятии в Лондоне. Модель представили в статусе концепта, серийное производство начнется только в 2022 году. Электрическая силовая установка мощностью 658 л.с. позволяет 1200-килограммовому купе набирать сотню меньше чем за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Конструкция углепластикового корпуса Apex AP-0 настолько точно просчитана с точки зрения аэродинамики, что позволяет получить необходимую прижимную силу без антикрыла. Почти половина массы суперкара приходится на массивную тяговую батарею, расположенную под полом – 550 килограммов. Зато автомобиль может проехать без подзарядки до 515 километров (WLTP) при условии, что водитель не будет сильно давить на педаль «газа».

В салоне – два кресла, три дисплея и система автопилота третьего уровня. В список оснащения войдет особый электронный «гоночный инструктор», который позволит владельцам осваивать новые трассы и с каждым кругом улучшать время. Вместе с тем, суперкар планируют сертифицировать не только для трека, но и для дорог общего пользования. Первые покупатели получат свои автомобили не ранее конца 2022 года. Цены уже известны – минимум 150 тысяч фунтов стерлингов (13,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).

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Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
{{material_129177}}Амбициозный суперкар Apex AP-0 должен был дебютировать на автосалоне в Женеве, однако из-за коронавируса премьеру пришлось провести на закрытом мероприятии в Лондоне. Модель представили в статусе концепта, серийное производство начнется только в 2022 году. Электрическая силовая установка мощностью 658 л.с. позволяет 1200-килограммовому купе набирать сотню меньше чем за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.Конструкция углепластикового корпуса Apex AP-0 настолько точно просчитана с точки зрения аэродинамики, что позволяет получить необходимую прижимную силу без антикрыла. Почти половина массы суперкара приходится на массивную тяговую батарею, расположенную под полом – 550 килограммов. Зато автомобиль может проехать без подзарядки до 515 километров (WLTP) при условии, что водитель не будет сильно давить на педаль «газа».В салоне – два кресла, три дисплея и система автопилота третьего уровня. В список оснащения войдет особый электронный «гоночный инструктор», который позволит владельцам осваивать новые трассы и с каждым кругом улучшать время. Вместе с тем, суперкар планируют сертифицировать не только для трека, но и для дорог общего пользования. Первые покупатели получат свои автомобили не ранее конца 2022 года. Цены уже известны – минимум 150 тысяч фунтов стерлингов (13,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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