17 марта 2020, 00:01
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
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Британская компания с китайскими корнями Apex Motors представила концептуальный трековый электрокар Apex AP-0 мощностью свыше 658 л.с., который получит допуск на дороги общего пользования.
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Конструкция углепластикового корпуса Apex AP-0 настолько точно просчитана с точки зрения аэродинамики, что позволяет получить необходимую прижимную силу без антикрыла. Почти половина массы суперкара приходится на массивную тяговую батарею, расположенную под полом – 550 килограммов. Зато автомобиль может проехать без подзарядки до 515 километров (WLTP) при условии, что водитель не будет сильно давить на педаль «газа».
В салоне – два кресла, три дисплея и система автопилота третьего уровня. В список оснащения войдет особый электронный «гоночный инструктор», который позволит владельцам осваивать новые трассы и с каждым кругом улучшать время. Вместе с тем, суперкар планируют сертифицировать не только для трека, но и для дорог общего пользования. Первые покупатели получат свои автомобили не ранее конца 2022 года. Цены уже известны – минимум 150 тысяч фунтов стерлингов (13,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
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