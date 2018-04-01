Электрический трактор от Porsche
Каждый автопроизводитель подготовился к 1 апреля по-своему. Porsche, например, пополнил линейку электрокаров Mission E трактором. Успех электрического кроссовера на Женевском автосалоне вдохновил специалистов на дальнейшее развитие электрического транспорта.
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Постоянный участник шоу Top Gear Стиг установил новый рекорд максимальной скорости для тракторов. По результатам ...Читать далее
Кроме того, в Porsche разработали специально мобильное приложение FastFarm, которое показывает актуальный прогноз погоды напрямую со спутника и поддерживает социальную сеть для фермеров, чтобы владельцам Tractor E было не так одиноко.
В Porsche уверены, что сочетание традиций и инноваций позволит Mission E Tractor установить очередной рекорд Нюрбургринга для тракторов, что станет залогом бешенного успеха на рынке.
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04.01.2014, 20:55
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
в среднем 12 л
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
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