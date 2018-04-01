1 апреля 2018, 20:01

Электрический трактор от Porsche

Каждый автопроизводитель подготовился к 1 апреля по-своему. Porsche, например, пополнил линейку электрокаров Mission E трактором. Успех электрического кроссовера на Женевском автосалоне вдохновил специалистов на дальнейшее развитие электрического транспорта.
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Porsche Mission E Tractor произведет революцию в сельском хозяйстве. Новинка сочетает в себе современные технологии с дизайном тракторов, выпускавшихся немецкой компанией в середине 1950-х годов. Трактор оснастили 700-сильной электрической силовой установкой, самой мощной в линейке Mission E. Благодаря ей он станет самым быстрым в мире сельскохозяйственным транспортным средством. Фермеры с его помощью смогут собирать урожай в рекордные сроки. В отличие от нынешних тракторов работы будут вестись без вредных выбросов СО2 и практически бесшумно. Запас энергии в аккумуляторах Mission можно буквально за 15 минут восполнить на быстрой 800-вольтовой зарядной станции.

Кроме того, в Porsche разработали специально мобильное приложение FastFarm, которое показывает актуальный прогноз погоды напрямую со спутника и поддерживает социальную сеть для фермеров, чтобы владельцам Tractor E было не так одиноко.

В Porsche уверены, что сочетание традиций и инноваций позволит Mission E Tractor установить очередной рекорд Нюрбургринга для тракторов, что станет залогом бешенного успеха на рынке.
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Электрический трактор от Porsche
{{material_122887}}Porsche Mission E Tractor произведет революцию в сельском хозяйстве. Новинка сочетает в себе современные технологии с дизайном тракторов, выпускавшихся немецкой компанией в середине 1950-х годов. Трактор оснастили 700-сильной электрической силовой установкой, самой мощной в линейке Mission E. Благодаря ей он станет самым быстрым в мире сельскохозяйственным транспортным средством. Фермеры с его помощью смогут собирать урожай в рекордные сроки. В отличие от нынешних тракторов работы будут вестись без вредных выбросов СО2 и практически бесшумно. Запас энергии в аккумуляторах Mission можно буквально за 15 минут восполнить на быстрой 800-вольтовой зарядной станции.Кроме того, в Porsche разработали специально мобильное приложение FastFarm, которое показывает актуальный прогноз погоды напрямую со спутника и поддерживает социальную сеть для фермеров, чтобы владельцам Tractor E было не так одиноко.В Porsche уверены, что сочетание традиций и инноваций позволит Mission E Tractor установить очередной рекорд Нюрбургринга для тракторов, что станет залогом бешенного успеха на рынке.
2018-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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