Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

1 августа 2026, 00:23

Электрический трицикл Veo Rover дебютировал в Денвере: особенности и перспективы

Электрический трицикл Veo Rover дебютировал в Денвере: особенности и перспективы

Veo Rover: первый общественный электротрицикл для всех категорий граждан — удобно, устойчиво и безопасно

Электрический трицикл Veo Rover дебютировал в Денвере: особенности и перспективы

В Денвере стартовал прокат электрических трициклов Veo Rover - уникального транспорта, ориентированного на повышенную устойчивость и доступность для разных пользователей. Новинка может повлиять на развитие городской мобильности и задать новые стандарты для подобных сервисов.

В Денвере стартовал прокат электрических трициклов Veo Rover - уникального транспорта, ориентированного на повышенную устойчивость и доступность для разных пользователей. Новинка может повлиять на развитие городской мобильности и задать новые стандарты для подобных сервисов.

Запуск трицикла Veo Rover в Денвере стал главным событием для социальной политики США. Компания Veo, уже известная своими решениями для проката велосипедов и скутеров, вывела на улицы города 50 новых трехколесных электромобилей, сделав акцент на повышенную устойчивость и удобство для разных категорий пользователей. Такой подход может изменить доступность транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями.

Rover — первый в Северной Америке трицикл, предназначенный для общественного проката. Его конструкция ориентирована на устойчивость: три колеса обеспечивают уверенное движение даже на неровных участках дорог. Электропривод полностью устраняет необходимость в физических усилиях, что особенно важно для пожилых людей и тех, кто испытывает трудности при езде на классических велосипедах.

Важной особенностью Rover стали вместительные корзины спереди и сзади, рассчитанные на перевозку до 45 кг груза. Это позволяет использовать трицикл не только для поездок, но и для перевозки покупок, багажа или даже небольших предметов. Сиденье регулируется под разный рост и комплекцию, а максимальная скорость ограничена 16 км/ч — это снижает риски и делает транспорт более безопасным для всех участников дорожного движения.

Компания Veo отмечает, что при разработке Rover особое внимание уделялось пожеланиям людей с ограниченными возможностями здоровья. В перспективе Veo планирует развивать проект Rover, ориентируясь на отзывы пользователей и анализируя эксплуатацию в стандартных условиях.

Veo самостоятельно проектирует и производит свои транспортные средства, что позволяет быстро внедрять новые решения и учитывать пожелания пользователей. Важно отметить, что запуск Rover может стать примером для других городов, где вопрос доступности и безопасности городского транспорта стоит особенно остро. В России подобные инициативы пока только обсуждаются, но опыт Денвера показывает: электрические трициклы могут сделать городской прокат более инклюзивным и удобным для широкого круга пользователей.

Сегодня жители Денвера могут выбирать между пятью видами транспорта Veo: самокатом Cosmo с сиденьем, электровелосипедом Apollo Cargo, двухместным Apollo Duo, самокатом Astro и новым трициклом Rover. Такой выбор позволяет подобрать вариант для разных задач и отслеживать использование сервиса. Кстати, интерес к электротранспорту в США растет: например, недавно на рынке появился электромотоцикл, рассчитанный на городские поездки, о котором рассказывалось в материале о возможных электромотоциклах для городской среды .

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