Veo Rover: первый общественный электротрицикл для всех категорий граждан — удобно, устойчиво и безопасно

1 августа 2026, 00:23
Электрический трицикл Veo Rover дебютировал в Денвере: особенности и перспективы
Электрический трицикл Veo Rover дебютировал в Денвере: особенности и перспективы
В Денвере стартовал прокат электрических трициклов Veo Rover - уникального транспорта, ориентированного на повышенную устойчивость и доступность для разных пользователей. Новинка может повлиять на развитие городской мобильности и задать новые стандарты для подобных сервисов.
Запуск трицикла Veo Rover в Денвере стал главным событием для социальной политики США. Компания Veo, уже известная своими решениями для проката велосипедов и скутеров, вывела на улицы города 50 новых трехколесных электромобилей, сделав акцент на повышенную устойчивость и удобство для разных категорий пользователей. Такой подход может изменить доступность транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями.
Rover — первый в Северной Америке трицикл, предназначенный для общественного проката. Его конструкция ориентирована на устойчивость: три колеса обеспечивают уверенное движение даже на неровных участках дорог. Электропривод полностью устраняет необходимость в физических усилиях, что особенно важно для пожилых людей и тех, кто испытывает трудности при езде на классических велосипедах.
Важной особенностью Rover стали вместительные корзины спереди и сзади, рассчитанные на перевозку до 45 кг груза. Это позволяет использовать трицикл не только для поездок, но и для перевозки покупок, багажа или даже небольших предметов. Сиденье регулируется под разный рост и комплекцию, а максимальная скорость ограничена 16 км/ч — это снижает риски и делает транспорт более безопасным для всех участников дорожного движения.
Компания Veo отмечает, что при разработке Rover особое внимание уделялось пожеланиям людей с ограниченными возможностями здоровья. В перспективе Veo планирует развивать проект Rover, ориентируясь на отзывы пользователей и анализируя эксплуатацию в стандартных условиях.
Veo самостоятельно проектирует и производит свои транспортные средства, что позволяет быстро внедрять новые решения и учитывать пожелания пользователей. Важно отметить, что запуск Rover может стать примером для других городов, где вопрос доступности и безопасности городского транспорта стоит особенно остро. В России подобные инициативы пока только обсуждаются, но опыт Денвера показывает: электрические трициклы могут сделать городской прокат более инклюзивным и удобным для широкого круга пользователей.
Сегодня жители Денвера могут выбирать между пятью видами транспорта Veo: самокатом Cosmo с сиденьем, электровелосипедом Apollo Cargo, двухместным Apollo Duo, самокатом Astro и новым трициклом Rover. Такой выбор позволяет подобрать вариант для разных задач и отслеживать использование сервиса. Кстати, интерес к электротранспорту в США растет: например, недавно на рынке появился электромотоцикл, рассчитанный на городские поездки, о котором рассказывалось в материале о возможных электромотоциклах для городской среды .
Похожие материалы
-
31.07.2026, 23:31
Ferrari Luce: дефицит электрокаров в Китае и новые сроки поставок
Ferrari Luce, первый электромобиль марки, который уже столкнулся с нехваткой на китайском рынке: все машины на 2026 год распроданы, а рассчитывать на новую поставку клиенты смогут только в 2027 году. Эта ситуация отражает растущий интерес к премиальным электрокарам и меняет баланс сил в сегменте ультралюкса.Читать далее
-
31.07.2026, 22:45
Новый купейный вагон РЖД: душ, холодильник и регулировка климата для пассажиров
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон нового поколения с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить представление о поездках на дальние расстояния и повысить требования к уровню сервиса в российских поездах.Читать далее
-
31.07.2026, 20:56
Deepal S05 с лидаром и новым дизайном: обновление для глобального рынка
Deepal S05 прошел плановое обновление: кроссовер получил лидар, переработанную переднюю часть и расширенные функции электронных ассистентов. Это важный шаг для выхода модели на зарубежные рынки и усиления позиций Changan в сегменте умных автомобилей.Читать далее
-
31.07.2026, 20:39
Delta запускает крупнейший в США центр смешивания SAF в Миннесоте
В Миннесоте начал работу уникальный центр смешивания SAF, который позволит Delta увеличить долю экологичного топлива на одном из ключевых хабов. Это событие может стать поворотным для развития устойчивой авиации в США и задать новые стандарты для отрасли.Читать далее
-
31.07.2026, 19:54
Новые купейные вагоны для РЖД: чем отличаются одноэтажные и двухэтажные проекты
«Трансмашхолдинг» представил для РЖД два типа современных купейных вагонов - одноэтажные и двухэтажные. В каждом из них реализованы новые решения для удобства пассажиров, что особенно актуально на фоне обновления парка Федеральной пассажирской компании.Читать далее
-
31.07.2026, 17:56
Самодельный дом на колесах на базе Ford E-350: детали необычного проекта
В условиях роста интереса к мобильным домам и самостоятельным проектам, необычная переделка Ford E-350 в полноценное жилье на колесах привлекает внимание практичностью и продуманностью. Такой подход может изменить взгляд на доступное автономное путешествие.Читать далее
-
31.07.2026, 17:16
Электромобили и гибриды в 2026: как изменились условия владения и что важно знать
В 2026 году российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: электромобили и гибриды становятся все доступнее, а условия эксплуатации и финансовые льготы меняются. Разбираемся, как выбрать подходящий вариант и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
31.07.2026, 16:54
Рейтинг моделей LADA 2026: цены, характеристики и для кого подходит каждая
Модельный ряд LADA в 2026 году заметно обновился, а доля бренда на рынке достигла рекордных значений. В материале - разбор, какие автомобили LADA актуальны для города, бездорожья и бизнеса, и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
31.07.2026, 16:18
Arisetan II M-360: электровелосипед с необычной посадкой и рекордной грузоподъемностью
На рынке электротранспорта появилась модель, сочетающая комфортную посадку, высокую грузоподъемность и запас хода до 130 км. Эксперты отмечают, что такие решения могут изменить подход к перевозкам на коротких и средних дистанциях.Читать далее
-
31.07.2026, 15:58
Новый автодом на базе Lada 4x4: спальня, кухня и ванная за 1,6 млн рублей
Lada 4x4 в версии автодома от Lux Form получила жилой модуль с полноценной спальней, кухней и ванной. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет компактное решение для путешествий по России и ценит практичность в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
31.07.2026, 23:31
Ferrari Luce: дефицит электрокаров в Китае и новые сроки поставок
Ferrari Luce, первый электромобиль марки, который уже столкнулся с нехваткой на китайском рынке: все машины на 2026 год распроданы, а рассчитывать на новую поставку клиенты смогут только в 2027 году. Эта ситуация отражает растущий интерес к премиальным электрокарам и меняет баланс сил в сегменте ультралюкса.Читать далее
-
31.07.2026, 22:45
Новый купейный вагон РЖД: душ, холодильник и регулировка климата для пассажиров
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон нового поколения с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить представление о поездках на дальние расстояния и повысить требования к уровню сервиса в российских поездах.Читать далее
-
31.07.2026, 20:56
Deepal S05 с лидаром и новым дизайном: обновление для глобального рынка
Deepal S05 прошел плановое обновление: кроссовер получил лидар, переработанную переднюю часть и расширенные функции электронных ассистентов. Это важный шаг для выхода модели на зарубежные рынки и усиления позиций Changan в сегменте умных автомобилей.Читать далее
-
31.07.2026, 20:39
Delta запускает крупнейший в США центр смешивания SAF в Миннесоте
В Миннесоте начал работу уникальный центр смешивания SAF, который позволит Delta увеличить долю экологичного топлива на одном из ключевых хабов. Это событие может стать поворотным для развития устойчивой авиации в США и задать новые стандарты для отрасли.Читать далее
-
31.07.2026, 19:54
Новые купейные вагоны для РЖД: чем отличаются одноэтажные и двухэтажные проекты
«Трансмашхолдинг» представил для РЖД два типа современных купейных вагонов - одноэтажные и двухэтажные. В каждом из них реализованы новые решения для удобства пассажиров, что особенно актуально на фоне обновления парка Федеральной пассажирской компании.Читать далее
-
31.07.2026, 17:56
Самодельный дом на колесах на базе Ford E-350: детали необычного проекта
В условиях роста интереса к мобильным домам и самостоятельным проектам, необычная переделка Ford E-350 в полноценное жилье на колесах привлекает внимание практичностью и продуманностью. Такой подход может изменить взгляд на доступное автономное путешествие.Читать далее
-
31.07.2026, 17:16
Электромобили и гибриды в 2026: как изменились условия владения и что важно знать
В 2026 году российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: электромобили и гибриды становятся все доступнее, а условия эксплуатации и финансовые льготы меняются. Разбираемся, как выбрать подходящий вариант и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
31.07.2026, 16:54
Рейтинг моделей LADA 2026: цены, характеристики и для кого подходит каждая
Модельный ряд LADA в 2026 году заметно обновился, а доля бренда на рынке достигла рекордных значений. В материале - разбор, какие автомобили LADA актуальны для города, бездорожья и бизнеса, и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
31.07.2026, 16:18
Arisetan II M-360: электровелосипед с необычной посадкой и рекордной грузоподъемностью
На рынке электротранспорта появилась модель, сочетающая комфортную посадку, высокую грузоподъемность и запас хода до 130 км. Эксперты отмечают, что такие решения могут изменить подход к перевозкам на коротких и средних дистанциях.Читать далее
-
31.07.2026, 15:58
Новый автодом на базе Lada 4x4: спальня, кухня и ванная за 1,6 млн рублей
Lada 4x4 в версии автодома от Lux Form получила жилой модуль с полноценной спальней, кухней и ванной. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет компактное решение для путешествий по России и ценит практичность в деталях.Читать далее