Будущее уже здесь: Американский стартап запускает в производство одноместное eVTOL с баллистическим парашютом и лидарной защитой

Электрический Velocitor X-1: старт предзаказов и новые стандарты безопасности

Американская компания Velo X Aerospace запускает предзаказы на Velocitor X-1 - электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом, GPS-стабилизацией и уникальными системами безопасности. Первая партия почти полностью разобрана, а серийное производство намечено на 2027 год. Почему этот проект может изменить подход к городскому транспорту - в нашем материале.

Рынок американских летательных аппаратов переживает настоящий прорыв: Velo X Aerospace из США неожиданно объявил о начале приема предзаказов на серийную версию Velocitor X-1. Это не концепт и не прототип, а настоящий продукт, который уже вызвал ажиотаж среди энтузиастов и профессионалов. В условиях, когда сегмент eVTOL только появился, появление такого устройства может стать отправной точкой для новых стандартов городской мобильности.

Velocitor X-1 — одноместный машинный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, оснащенный восемью электродвигателями с пропеллерами, сгруппированными по парам на четырех консолях. Подобные конструкции обеспечивают не только уверенный вертикальный взлет, но и возможность зависать в пространстве с помощью GPS-стабилизации. Максимальная скорость горизонтального полета достигает 112 км/ч, а на полностью зарядном аккумуляторе устройство может находиться в воздухе до часа, плюс предусмотрен 15-минутный резерв на случай непредвиденных ситуаций.

Для оформления предзаказа достаточно внести депозит в размере 5000 долларов, а итоговая стоимость первой сотни аппаратов составляет 156 000 долларов за единицу. По словам представителей компании, уже 56 из 100 машин нашли своих будущих владельцев, что говорит о высоком интересе к новинке. Серийное производство планируется запустить в первом квартале 2027 года, и, судя по темпам продаж, спрос на такие решения только растет.

Техническая начинка Velocitor X-1 заслуживает отдельного внимания. Система управления реализована в полуавтоматическом режиме, что снижает требования к навыкам пилота и делает оборудование доступным для широкого применения. За безопасность отвечает лидарная система LOWAS, которая в первое время отслеживает точки пересечения и корректирует маршрут. В случае нештатной ситуации предусмотрен баллистический парашют, способный раскрыться даже на высоте 15 метров - решение, крайне редкое для подобного оборудования.

Зарядка батареи занимает шесть часов, а грузоподъемность ограничена 118 килограммами - этого достаточно для одного взрослого человека с багажом. Сейчас инженеры компании дорабатывают освещение: устанавливают новые гребные винты и более мощные двигатели, чтобы повысить надежность и эффективность многолетних испытаний. Как отметил президент компании Гален Гейгли, уже прошли испытания три прототипа.

Velo X Aerospace делает ставку на сочетание инноваций и практического использования, что может привлечь не только энтузиастов, но и профессионалов, ищущих альтернативу устойчивым видам транспорта.