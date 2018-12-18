18 декабря 2018, 16:21
Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты
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Компания Volkswagen приступила к дорожным испытаниям первых электрических хэтчбеков, максимально приближенных к серийной спецификации. Тестируют новые электрокары в Южной Африке. Старт серийного производства запланирован на 2019 год.
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Серийная версия Volkswagen I.D. очень похожа на концепт-кар, представленный в 2016 году. Она лишилась ряда ярких деталей, свойственных концептуальным моделям: сдвижных дверей с «утопленными» ручками, виртуальных боковых зеркал и сложной светотехники.
Серийный хэтчбек построен на модульной платформе MEB, специально разработанной для электромобилей. Двигатель установлен на задней оси. Такая компоновка позволила уменьшить габаритную длину до 4,1 метра при сохраненном без изменений просторном салоне. В результате серийный Volkswagen I.D. окажется короче, чем Golf, а салон получит как у Passat. Еще одним преимуществом заднемоторной компоновки является уменьшенный радиус разворота: 9,9 метра против 10,9 метра у «Гольфа». Отсутствие под капотом моторного отсека позволило инженерам увеличить угол поворота передних колес.
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