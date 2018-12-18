18 декабря 2018, 16:21

Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты

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Компания Volkswagen приступила к дорожным испытаниям первых электрических хэтчбеков, максимально приближенных к серийной спецификации. Тестируют новые электрокары в Южной Африке. Старт серийного производства запланирован на 2019 год.
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  Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты Volkswagen Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты Volkswagen Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты Volkswagen Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты Volkswagen Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты
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Первые ходовые испытания прототипов электрических Volkswagen I.D. прошли еще в апреле 2018 года. Сейчас в ЮАР привезли экземпляры, конструктивно практически не отличающиеся от серийных электрокаров. Интересно, что пиарщики Volkswagen не стали дожидаться, когда электрические хэтчбеки станут добычей фотошпионов, и сами опубликовали репортаж с дорожных тестов.

Серийная версия Volkswagen I.D. очень похожа на концепт-кар, представленный в 2016 году. Она лишилась ряда ярких деталей, свойственных концептуальным моделям: сдвижных дверей с «утопленными» ручками, виртуальных боковых зеркал и сложной светотехники.

Серийный хэтчбек построен на модульной платформе MEB, специально разработанной для электромобилей. Двигатель установлен на задней оси. Такая компоновка позволила уменьшить габаритную длину до 4,1 метра при сохраненном без изменений просторном салоне. В результате серийный Volkswagen I.D. окажется короче, чем Golf, а салон получит как у Passat. Еще одним преимуществом заднемоторной компоновки является уменьшенный радиус разворота: 9,9 метра против 10,9 метра у «Гольфа». Отсутствие под капотом моторного отсека позволило инженерам увеличить угол поворота передних колес.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген
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Форум Volkswagen Pointer
Цитата:| Кому: сергей Позволю себе не согласится, печка в мороз просто зверь, не хуже ваза, по крайней мере у меня, да и проблем то особых нет.
Сергей
Форум Volkswagen Polo
Радует меня машин. Ездит и ездит. Главное вовремя обслуживать машину. Единственное жалею, что при схожей цене у рапида намного больше багажник (
smithana
Форум Volkswagen Scirocco
Цитата:| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. Цитата:| Кому: эвтектика52 На ...
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Электрический Volkswagen I.D. вывели на дорожные тесты
{{material_125241}}Первые ходовые испытания прототипов электрических Volkswagen I.D. прошли еще в апреле 2018 года. Сейчас в ЮАР привезли экземпляры, конструктивно практически не отличающиеся от серийных электрокаров. Интересно, что пиарщики Volkswagen не стали дожидаться, когда электрические хэтчбеки станут добычей фотошпионов, и сами опубликовали репортаж с дорожных тестов.Серийная версия Volkswagen I.D. очень похожа на концепт-кар, представленный в 2016 году. Она лишилась ряда ярких деталей, свойственных концептуальным моделям: сдвижных дверей с «утопленными» ручками, виртуальных боковых зеркал и сложной светотехники.Серийный хэтчбек построен на модульной платформе MEB, специально разработанной для электромобилей. Двигатель установлен на задней оси. Такая компоновка позволила уменьшить габаритную длину до 4,1 метра при сохраненном без изменений просторном салоне. В результате серийный Volkswagen I.D. окажется короче, чем Golf, а салон получит как у Passat. Еще одним преимуществом заднемоторной компоновки является уменьшенный радиус разворота: 9,9 метра против 10,9 метра у «Гольфа». Отсутствие под капотом моторного отсека позволило инженерам увеличить угол поворота передних колес.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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