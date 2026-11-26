Чем электрический Zeekr 8X превзойдет гибрид и что уже известно о новинке?

Электрическая модификация появилась в каталоге китайского Минпрома перед стартом продаж. Два мотора развивают 925 л.с., а максимальная скорость достигает 260 км/ч. Запас хода и емкость батареи пока не раскрыты.

Электрическая модификация появилась в каталоге китайского Минпрома перед стартом продаж. Два мотора развивают 925 л.с., а максимальная скорость достигает 260 км/ч. Запас хода и емкость батареи пока не раскрыты.

Электрический Zeekr 8X появился в заявке китайского Министерства промышленности и информатизации (MIIT) как новая силовая модификация семейства, ранее представленного в Китае подключаемым гибридом. Габариты кроссовера составляют 5100 × 2000 × 1780 мм, колесная база - 3069 мм. Согласно данным заявки MIIT, передний электромотор развивает 310 кВт (около 416 л.с.), задний - 370 кВт (примерно 496 л.с.), а суммарная мощность составляет 680 кВт, или около 912 л.с. Максимальная скорость достигает 260 км/ч.

Максимальная скорость электрической версии на 30 км/ч выше, чем у гибридного 8X, для которого указан предел в 230 км/ч. Два мотора приводят переднюю и заднюю оси. В документах MIIT для электромобиля указана именно эта двухмоторная конфигурация. Характеристики гибридной модификации к ней не относятся.

Емкость батареи электрического кроссовера и запас хода в каталоге не указаны. У Zeekr 009 с похожей силовой установкой аккумулятор имеет емкость 115 кВт·ч, а запас хода минивэна по циклу CLTC составляет 720 км. Эти показатели относятся к 009: заявка на 8X не сообщает емкость и химию его батареи, а также пробег по CLTC, WLTP или EPA.

Кузов почти не отличается от гибридной версии: крупная решетка радиатора и обычные дверные ручки сочетаются с активным воздухозаборником. На крыше установлен LiDAR. Он входит в состав комплекса ассистентов G-ASD G-Pilot H7. Комплекс дает возможность машине передвигаться между адресами в автономном режиме на дорогах Китая, но водитель должен контролировать движение.

Покупателю предложат колеса диаметром 21 или 22 дюйма. Снаряженная масса указана в пределах 2760-2915 кг, полная - от 3365 до 3465 кг. Салон рассчитан на пять или шесть мест; изображений интерьера электрической версии в каталоге нет. У гибридного исполнения есть сдвоенный монитор и цифровая приборная панель, а также проекционный дисплей.

Для сравнения с другими электрическими моделями можно вспомнить материал об электрическом Porsche, где рассматривалась компоновка 718 Boxster.

Гибридный Zeekr 8X вышел на рынок Китая в апреле 2026 года по цене от 356,8 до 500,8 тысячи юаней, или 4,42-6,2 млн рублей. За время присутствия модели на китайском рынке на учет поставили 24,5 тысячи машин. По данным «Китайских автомобилей», полученным от «Автостат Инфо», 1,3 тысячи из них отправились в Россию. Цену гибридной версии нельзя считать стоимостью электрического 8X.

Электрический Zeekr 8X внесен в заявку MIIT перед выходом на рынок. В ней указаны два электромотора суммарной мощностью 680 кВт (около 912 л.с.) и максимальная скорость 260 км/ч.