26 ноября 2026, 16:54
Чем электрический Zeekr 8X превзойдет гибрид и что уже известно о новинке?
Чем электрический Zeekr 8X превзойдет гибрид и что уже известно о новинке?
Электрическая модификация появилась в каталоге китайского Минпрома перед стартом продаж. Два мотора развивают 925 л.с., а максимальная скорость достигает 260 км/ч. Запас хода и емкость батареи пока не раскрыты.
Электрический Zeekr 8X появился в заявке китайского Министерства промышленности и информатизации (MIIT) как новая силовая модификация семейства, ранее представленного в Китае подключаемым гибридом. Габариты кроссовера составляют 5100 × 2000 × 1780 мм, колесная база - 3069 мм. Согласно данным заявки MIIT, передний электромотор развивает 310 кВт (около 416 л.с.), задний - 370 кВт (примерно 496 л.с.), а суммарная мощность составляет 680 кВт, или около 912 л.с. Максимальная скорость достигает 260 км/ч.
Максимальная скорость электрической версии на 30 км/ч выше, чем у гибридного 8X, для которого указан предел в 230 км/ч. Два мотора приводят переднюю и заднюю оси. В документах MIIT для электромобиля указана именно эта двухмоторная конфигурация. Характеристики гибридной модификации к ней не относятся.
Емкость батареи электрического кроссовера и запас хода в каталоге не указаны. У Zeekr 009 с похожей силовой установкой аккумулятор имеет емкость 115 кВт·ч, а запас хода минивэна по циклу CLTC составляет 720 км. Эти показатели относятся к 009: заявка на 8X не сообщает емкость и химию его батареи, а также пробег по CLTC, WLTP или EPA.
Кузов почти не отличается от гибридной версии: крупная решетка радиатора и обычные дверные ручки сочетаются с активным воздухозаборником. На крыше установлен LiDAR. Он входит в состав комплекса ассистентов G-ASD G-Pilot H7. Комплекс дает возможность машине передвигаться между адресами в автономном режиме на дорогах Китая, но водитель должен контролировать движение.
Покупателю предложат колеса диаметром 21 или 22 дюйма. Снаряженная масса указана в пределах 2760-2915 кг, полная - от 3365 до 3465 кг. Салон рассчитан на пять или шесть мест; изображений интерьера электрической версии в каталоге нет. У гибридного исполнения есть сдвоенный монитор и цифровая приборная панель, а также проекционный дисплей.
Для сравнения с другими электрическими моделями можно вспомнить материал об электрическом Porsche, где рассматривалась компоновка 718 Boxster.
Гибридный Zeekr 8X вышел на рынок Китая в апреле 2026 года по цене от 356,8 до 500,8 тысячи юаней, или 4,42-6,2 млн рублей. За время присутствия модели на китайском рынке на учет поставили 24,5 тысячи машин. По данным «Китайских автомобилей», полученным от «Автостат Инфо», 1,3 тысячи из них отправились в Россию. Цену гибридной версии нельзя считать стоимостью электрического 8X.
Электрический Zeekr 8X внесен в заявку MIIT перед выходом на рынок. В ней указаны два электромотора суммарной мощностью 680 кВт (около 912 л.с.) и максимальная скорость 260 км/ч.
Похожие материалы Зикр
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее
-
27.11.2026, 15:09
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
27.11.2026, 13:13
Чем удивляет крошечный Smart в спортивной версии от Brabus?
В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.Читать далее
-
27.11.2026, 12:57
Что изменилось в новом Chery Tiggo 8, который заметили у дилеров?
Chery Tiggo 8 2027 получит экстерьер Leopard Edition. Премьера пройдет 27 ноября в Гуанчжоу. В салоне появится горизонтальный экран диагональю 15,6 дюйма. Предусмотрены 7-ступенчатый робот и передний привод.Читать далее
Похожие материалы Зикр
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее
-
27.11.2026, 15:09
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
27.11.2026, 13:13
Чем удивляет крошечный Smart в спортивной версии от Brabus?
В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.Читать далее
-
27.11.2026, 12:57
Что изменилось в новом Chery Tiggo 8, который заметили у дилеров?
Chery Tiggo 8 2027 получит экстерьер Leopard Edition. Премьера пройдет 27 ноября в Гуанчжоу. В салоне появится горизонтальный экран диагональю 15,6 дюйма. Предусмотрены 7-ступенчатый робот и передний привод.Читать далее