Электрическое будущее: Bently полностью переходит на электромобили
В концерне Volkswagen, куда входит Bentley, запланирован переход на полностью электрическую модельную линейку к 2030 году. Пока не разглашаются подробности о первом полностью электрическом автомобиле Bently, известно только, что под его производство будет реконструирован автозавод, находящийся в Великобритании.
Подводя итоги 2021 года, в январе в Bentley сообщили, что в прошлом году отмечался рекордный уровень продаж. Продажи люксовых автомобилей этого бренда в мире взлетели на 31%, при этом продажи владельца Bently, концерна Volkswagen, понизились на 8,1%. Это было связано в первую очередь с тем, что головной завод, находящийся в немецком Вольфсбурге, работал не на полную мощность из-за перебоя в поставках чипов.
В настоящее время обсуждается вероятность полного запрета на производство автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Поэтому крупные производители авто во всем мире планируют переходить на производство электромобилей и инвестируют немалые средства в новые технологии.
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