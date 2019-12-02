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2 декабря 2019, 01:00

«Электрички» Changan пока не будут заряжаться в России

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Фото пользователя 110km.ru
В ближайшие 3 года один из лидеров китайского автопрома – компания Changan не планирует привозить в Россию свои электромобили. Об этом заявил глава Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

И причины тому, что называется, общеизвестные: в нашей стране не развита соответствующая инфраструктура, государство не планирует вводить субсидии на покупку электрических моделей, в конце концов, сам потребитель глобально еще не готов пересаживаться на экологически чистые машины.

При этом на родине, в Китае, Changan уже запустил в производство 20 моделей, работающих на электротяге, и все они, со слов представителей компании, пользуются спросом.

Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation « Правительство Китайской Народной Республики делает все возможное, чтобы способствовать развитию электротранспорта в стране. Наибольшее распространение «электрички» получили в крупных мегаполисах – Пекине, Шанхае, Чунцине »
Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation

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Кстати, на улицах 35-миллионного Чунцина, являющегося родиной Changan, можно в достатке увидеть и электромобили марки (Benny EV, CS15 EV), и гибриды (CS75 PHEV). Одна из лучших и самых продаваемых в гамме моделей – Changan Eado EV460 нашла свое применение в корпоративных парках такси и полиции. 

Первая партия этих машин была направлена для работы с «шашечками» в марте текущего года. Тогда «ушло» сразу 200 ед. Eado EV460. При этом на счету еще поставка в объеме 3000 автомобилей, что в рамках недавно созданного по распоряжению китайского руководства СП. В проект вовлечены такие местные автогиганты, как Changan, FAW и Dongfeng.

Changan Eado EV460 – это выполненный в современном дизайн-стиле седан D-класса. Индекс в названии автомобиля указывает не на емкость аккумуляторной батареи, как может показаться, а на максимальный «электротяговый» ход. 460 км без бензина – эти и впрямь немало. Правда, в разговоре с нашим корреспондентом китайские специалисты подчеркнули, что такой пробег доступен лишь в первый год эксплуатации и в условиях, где нет сильных морозов.

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

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На 18 декабря 2019 года намечена российская презентация нового кроссовера Changan CS55. Это «старший брат» ...
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Автомобиль доступен для заказа частным лицам. При этом его стоимость может внести искус в сердца наших соотечественников, потому как более чем конкурентоспособная. И в этом важную роль вновь сыграли правительственные субсидии на приобретение. Так, например, в максимальной комплектации EV460 стоит на наши деньги 2 млн рублей. Вычитаем помощь государства и получаем к оплате что-то порядка 1 500 000 рублей. Если же говорить о базовой версии, то она и вовсе подъемная – порядка 1 млн рублей с учетом все тех же субсидий.

Есть в арсенале компании и «электрики», выпускаемые под молодым суббрендом Oshan. Одна из новинок – кроссовер X7 EV. Обычная, бензиновая версия SUV (X7) появилась в продаже в I половине текущего года, а ее электрическая «сестра» в настоящее время проходит необходимый комплекс испытаний на полигоне Dianjiang Test Ground близ Чунцина, самом крупном и технически оснащенном в Азиатском регионе.

Над всем тем, что имеет обозначение «электро», трудятся инженеры японского R&D-центра Changan, одного из нескольких аналогичных центров, раскинутых по всему миру.

Развитие отрасли электромобилей для Changan приоритетное направление. По словам г-на Xiao Feng, это общемировой тренд, а потому компания намерена следовать ему неукоснительно. К 2025 году Changan вложит в электро-направление более 100 млн юаней (порядка 1 млрд рублей).

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России

Фото пользователя 110km.ru

Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Электрички Changan пока не будут заряжаться в России
Плюс – беспилотники, первые образцы которых были опробованы в реальных дорожных условиях еще 3 года назад. Тогда был проведен тест-драйв "умных" машин марки - они проехали автономно, без помощи водителей по маршруту Чунцин - Пекин, а это ни мало ни много 1800 км. В прошлом году состоялся масштабный пробег 55 беспилотных автомобилей - так появилась новая запись в Книге рекордов Гиннесса.

На сегодняшний день доля электромобилей в общегодовом производстве компании составляет около 10%. Это более чем приличная цифра.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
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«Электрички» Changan пока не будут заряжаться в России
И причины тому, что называется, общеизвестные: в нашей стране не развита соответствующая инфраструктура, государство не планирует вводить субсидии на покупку электрических моделей, в конце концов, сам потребитель глобально еще не готов пересаживаться на экологически чистые машины. При этом на родине, в Китае, Changan уже запустил в производство 20 моделей, работающих на электротяге, и все они, со слов представителей компании, пользуются спросом. {{person_281_Правительство Китайской Народной Республики делает все возможное, чтобы способствовать развитию электротранспорта в стране. Наибольшее распространение «электрички» получили в крупных мегаполисах – Пекине, Шанхае, Чунцине}}{{material_127279}} Кстати, на улицах 35-миллионного Чунцина, являющегося родиной Changan, можно в достатке увидеть и электромобили марки (Benny EV, CS15 EV), и гибриды (CS75 PHEV). Одна из лучших и самых продаваемых в гамме моделей – Changan Eado EV460 нашла свое применение в корпоративных парках такси и полиции.  Первая партия этих машин была направлена для работы с «шашечками» в марте текущего года. Тогда «ушло» сразу 200 ед. Eado EV460. При этом на счету еще поставка в объеме 3000 автомобилей, что в рамках недавно созданного по распоряжению китайского руководства СП. В проект вовлечены такие местные автогиганты, как Changan, FAW и Dongfeng.Changan Eado EV460 – это выполненный в современном дизайн-стиле седан D-класса. Индекс в названии автомобиля указывает не на емкость аккумуляторной батареи, как может показаться, а на максимальный «электротяговый» ход. 460 км без бензина – эти и впрямь немало. Правда, в разговоре с нашим корреспондентом китайские специалисты подчеркнули, что такой пробег доступен лишь в первый год эксплуатации и в условиях, где нет сильных морозов. {{gallery_1832}} {{material_128255}} Автомобиль доступен для заказа частным лицам. При этом его стоимость может внести искус в сердца наших соотечественников, потому как более чем конкурентоспособная. И в этом важную роль вновь сыграли правительственные субсидии на приобретение. Так, например, в максимальной комплектации EV460 стоит на наши деньги 2 млн рублей. Вычитаем помощь государства и получаем к оплате что-то порядка 1 500 000 рублей. Если же говорить о базовой версии, то она и вовсе подъемная – порядка 1 млн рублей с учетом все тех же субсидий. Есть в арсенале компании и «электрики», выпускаемые под молодым суббрендом Oshan. Одна из новинок – кроссовер X7 EV. Обычная, бензиновая версия SUV (X7) появилась в продаже в I половине текущего года, а ее электрическая «сестра» в настоящее время проходит необходимый комплекс испытаний на полигоне Dianjiang Test Ground близ Чунцина, самом крупном и технически оснащенном в Азиатском регионе.Над всем тем, что имеет обозначение «электро», трудятся инженеры японского R&D-центра Changan, одного из нескольких аналогичных центров, раскинутых по всему миру. Развитие отрасли электромобилей для Changan приоритетное направление. По словам г-на Xiao Feng, это общемировой тренд, а потому компания намерена следовать ему неукоснительно. К 2025 году Changan вложит в электро-направление более 100 млн юаней (порядка 1 млрд рублей). {{gallery_1831}} Плюс – беспилотники, первые образцы которых были опробованы в реальных дорожных условиях еще 3 года назад. Тогда был проведен тест-драйв "умных" машин марки - они проехали автономно, без помощи водителей по маршруту Чунцин - Пекин, а это ни мало ни много 1800 км. В прошлом году состоялся масштабный пробег 55 беспилотных автомобилей - так появилась новая запись в Книге рекордов Гиннесса.На сегодняшний день доля электромобилей в общегодовом производстве компании составляет около 10%. Это более чем приличная цифра.
2019-12-02
Автор: Иван Братуха
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