«Электрички» Changan пока не будут заряжаться в России
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Фото пользователя 110km.ru
И причины тому, что называется, общеизвестные: в нашей стране не развита соответствующая инфраструктура, государство не планирует вводить субсидии на покупку электрических моделей, в конце концов, сам потребитель глобально еще не готов пересаживаться на экологически чистые машины.
При этом на родине, в Китае, Changan уже запустил в производство 20 моделей, работающих на электротяге, и все они, со слов представителей компании, пользуются спросом.
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Правительство Китайской Народной Республики делает все возможное, чтобы способствовать развитию электротранспорта в стране. Наибольшее распространение «электрички» получили в крупных мегаполисах – Пекине, Шанхае, Чунцине
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Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation
Первая партия этих машин была направлена для работы с «шашечками» в марте текущего года. Тогда «ушло» сразу 200 ед. Eado EV460. При этом на счету еще поставка в объеме 3000 автомобилей, что в рамках недавно созданного по распоряжению китайского руководства СП. В проект вовлечены такие местные автогиганты, как Changan, FAW и Dongfeng.
Changan Eado EV460 – это выполненный в современном дизайн-стиле седан D-класса. Индекс в названии автомобиля указывает не на емкость аккумуляторной батареи, как может показаться, а на максимальный «электротяговый» ход. 460 км без бензина – эти и впрямь немало. Правда, в разговоре с нашим корреспондентом китайские специалисты подчеркнули, что такой пробег доступен лишь в первый год эксплуатации и в условиях, где нет сильных морозов.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Есть в арсенале компании и «электрики», выпускаемые под молодым суббрендом Oshan. Одна из новинок – кроссовер X7 EV. Обычная, бензиновая версия SUV (X7) появилась в продаже в I половине текущего года, а ее электрическая «сестра» в настоящее время проходит необходимый комплекс испытаний на полигоне Dianjiang Test Ground близ Чунцина, самом крупном и технически оснащенном в Азиатском регионе.
Над всем тем, что имеет обозначение «электро», трудятся инженеры японского R&D-центра Changan, одного из нескольких аналогичных центров, раскинутых по всему миру.
Развитие отрасли электромобилей для Changan приоритетное направление. По словам г-на Xiao Feng, это общемировой тренд, а потому компания намерена следовать ему неукоснительно. К 2025 году Changan вложит в электро-направление более 100 млн юаней (порядка 1 млрд рублей).
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
На сегодняшний день доля электромобилей в общегодовом производстве компании составляет около 10%. Это более чем приличная цифра.
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