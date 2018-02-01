Электрификацией тяжелой техники займутся шведские компании
Scania инвестирует в проект 10 млн евро, чтобы ускорить его дальнейшее развитие и поддержать создание демонстрационной линейки и исследовательской площадки Northvolt.
Шведская Northvolt основана в 2016 году для создания экологичных батарей с минимальным углеродным следом и широкими возможностями для переработки. На сегодняшний день электрификация ТС представляет собой быстро развивающееся направление. Для достижения оптимального эффекта и удовлетворения разнообразных потребностей необходимо развивать технологии, связанные с применением батарей и аккумуляторов.
Scaniaи Northvolt намерены создать команду экспертов, которая будет работать в лаборатории NorthvoltLabs в шведском г. Вестерос. Ее деятельность будет направлена на разработку и коммерческую реализацию АКБ, оптимизированных для коммерческих автомобилей. Также подписано соглашение о закупке батарей.
Производство аккумуляторных батарей энергозатратно, а в Швеции существуют возможности для стабильных поставок экономичной и экологичной энергии. Поэтому эта страна хорошо подходит для крупномасштабного производства экологичных АКБ.
Компания Northvolt строит завод нового поколения на севере Швеции, где будут изготавливаться экологичные батареи нового типа. Планируется, что предприятие будет оставлять минимальный углеродный след и располагать широкими возможностями для переработки отходов.
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