Электрификация по-русски: утильсбор для новых электромобилей может быть повышен в 9 раз
Фото: И. Братуха
Для новых машин, работающих на чистой тяге, проект документа предусматривает коэффициент 14,4, для «электриков» старше 3 лет составит 24,1. На данный момент эти коэффициенты соответственно 1,63 и 6,1.
Представитель Минпромторга уточняет, что после нововведения (если оно будет принято и вступит в силу 1 января 2022 года) ставка утилизационного сбора не превысит 4500 рублей для новых автомобилей и 6500 рублей для подержанных автомобилей. Сейчас же, исходя из коэффициента 0,17 для новых и 0,26 для подержанных машин, ввозимых физлицами, а также базовой ставки в 20 тыс. рублей, речь идет о суммах 3,4 тыс. рублей и 5,2 тыс. рублей.
В пояснительной записке министерство отмечает, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, поскольку это увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса.
«Но о ком речь? Кто производит в России легковые электромобили серийно? - задается справедливым вопросом Ия Гордеева, эксперт в области электротранспорта и зарядной инфраструктуры. - Ранее все тот же Минпромторг выступал против продления нулевой пошлины на ввоз электромобилей. Как так»?!
По словам г-жи Гордеевой, сегодня утильсбор составляет 32 тыс. рублей для новых электромобилей и 122 тыс. рулей. для машин старше 3 лет (коэффициенты - 1,63 и 6,1 соответственно от базовой ставки - 20 тыс. рублей). Эти коэффициенты не распространяются на физических лиц.
«Согласно новым веяниям, коэффициент для новых электромобилей вырастет почти в 9 раз, до 14,4, и утильсбор составит 288 тыс. рублей, - возмущена Ия Гордеева. - Для подержанных коэффициент вырастет в 4 раза - до 24,1, и при их ввозе придется заплатить 488 тыс. рублей».
В Сети люди прокомментировали идею Минпромторга. «Всё же новые электроавтомобили покупает очень малая часть населения, ввиду этого не сильно пострадает основной потребитель «электричек», - пишет в Инстаграм EV-phev. - Это больше похоже на «пугалку» для населения, чтобы даже и не думали смотреть в сторону электрокаров». Мария Черникова: «Запретить - наше все! На развить сил не хватает». Artist40ru: «Ну, и повсеместная оплачиваемая зарядка не за горами. Так что места хватит всем на ближайшие лет пять. «Горючку» сливать рано».
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в текущем году продажи электромобилей в России выросли на 118%, по сравнению с прошлым годом - с начала 2021-го реализовано почти 850 EV-автомобилей.
Председатель АЕБ Томас Штэрцель в свое время предупреждал о том, что в нашей стране может сложиться такая ситуация, что власти откажутся продлевать действие нулевой ставки ввозной пошлины на электромобили. Отсюда, по цепочке, рост цен, снижение покупательского спроса и отказ автопроизводителей выводить электромобили на рынок РФ.
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