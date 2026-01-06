Революция в электромототехнике — как изменится рынок? — Новая эра аккумуляторов

Электробайк Verge TS Pro с твердотельной батареей заряжается за 5 минут и проезжает 600 км

В Лас-Вегасе на CES 2026 представлен электробайк с уникальной батареей. Verge TS Pro способен проехать 600 км на одном заряде. Зарядка до 80% занимает всего 5 минут. Инженеры обещают срок службы в 100 000 циклов. Подробности - в нашем материале.

В Лас-Вегасе стартует очередная выставка Consumer Electronics Show, и в этот раз внимание общественности было приковано к Verge Motorcycles. Эстонская компания удивила всех, представив первый серийный мотоцикл, оснащенный твердотельными аккумуляторами нового поколения. Модель Verge TS Pro обещает не только впечатляющий запас хода — до 600 километров на одном заряде, — но и невероятно быструю зарядку: всего за 5 минут аккумулятор наполняется на 80%.

Технология твердотельных аккумуляторов долгое время считалась чем-то из области научной фантастики. Крупнейшие мировые корпорации и лаборатории года пытались приблизиться к коммерческому запуску подобных решений, но лишь немногие добились реального результата. Verge Motorcycles удалось сделать то, что многим казалось невозможным: внедрить батарею с мощностью в 400 Вт*ч/кг в серийный продукт.

Verge TS Pro может проехать до 373 миль без подзарядки — это примерно 600 километров. Для электробайка такие показатели выглядят почти фантастикой. Но еще более впечатляет скорость зарядки: чтобы восполнить половину запаса хода, потребуется менее 10 минут. Это открывает новые горизонты для владельцев электротранспорта, ведь теперь дальние поездки перестают быть проблемой.

Инженеры Verge полагают, что их батарея рассчитана на 100 000 циклов зарядки-разрядки. Если перевести это в километры, получится ресурс, который вряд ли удастся исчерпать даже самым активным мотоциклистам за всю жизнь. Производитель обещает, что аккумулятор не утратит емкость даже после тысячи циклов, а это значит, что держатель может забыть о замене дорогостоящего элемента.

Внешне Verge TS Pro выглядит как мотоцикл из будущего: минималистичный дизайн, агрессивные линии и фирменный руль без ступицы. Но главное - это, конечно, начинка. Твердотельная батарея не только легче и компактнее традиционных литий-ионных аккумуляторов, но и безопаснее: она не боится перегрева, не воспламеняется при повреждении и не требует сложного системного охлаждения.