Как Sova 35 с холодильной установкой меняет подход к перевозкам и что важно знать о новинке

Электрогрузовик Sova 35: старт продаж новой модели на российском рынке

В России начались продажи второго электромобиля от компании Сова Моторс - Sova 35. Модель доступна как в виде шасси, так и в исполнении с рефрижератором, что открывает новые возможности для бизнеса. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отечественного рынка коммерческого электротранспорта, и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся в деталях.

Компания Сова Моторс официально вывела на рынок свою вторую модель - электрический грузовик Sova 35. Новинка сразу доступна в двух вариантах: как базовое шасси для различных надстроек и как полностью готовый рефрижераторный фургон. Такой подход позволяет клиентам выбирать оптимальную конфигурацию под свои задачи, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере перевозок скоропортящихся товаров.

Рефрижераторная версия Sova 35 оснащена фургоном объемом 17,5 кубометров, рассчитанным на восемь европаллет. Габариты кузова составляют 4400 на 2200 на 2200 миллиметров, что делает его одним из самых вместительных в своем классе. Холодильная установка питается напрямую от тяговых аккумуляторов электромобиля, что позволяет сохранять продукцию свежей даже в условиях длительных поездок. По информации Комтранс, при активной работе холодильника запас хода составляет около 200 километров - показатель, который может стать решающим для городских и пригородных маршрутов.

Производством фургонных надстроек занимается компания СибЕвроВэн, известная своими решениями для коммерческого транспорта. Сборка самого Sova 35 организована в Елабуге, на территории особой экономической зоны Алабуга. Такой выбор площадки не случаен: здесь сосредоточены современные производственные мощности и логистическая инфраструктура, что позволяет оптимизировать процесс выпуска и снизить издержки.

Фото: Сова Моторс

Появление Sova 35 на рынке - не просто очередная новинка, а важный шаг в развитии отечественного электротранспорта. В условиях растущего спроса на экологичные и экономичные решения для бизнеса, подобные модели способны изменить расстановку сил в сегменте коммерческих перевозок. Особенно если учесть, что многие компании уже сейчас ищут альтернативу традиционным дизельным и бензиновым грузовикам, чтобы снизить эксплуатационные расходы и соответствовать современным экологическим стандартам.

Сама компания Сова Моторс появилась на российском рынке сравнительно недавно. Российский производитель коммерческих электромобилей активно расширяет свою линейку. Компания делает ставку на практичные решения для бизнеса, предлагая не только грузовые шасси, но и специализированные надстройки, включая рефрижераторы и фургоны. Производство организовано на территории Татарстана, что позволяет использовать преимущества местной промышленной базы и логистики. Sova 35 - вторая модель бренда, призванная укрепить позиции компании на рынке электротранспорта. Ранее на рынок вышел грузовой фургон Sova 25.