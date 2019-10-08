Автопортал 110km.ru Автожурнал Lamborghini Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Ламборджини
8 октября 2019, 16:26
Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году
- 13
- 0
Электрические технологии не обойдут стороной даже те спорткары, которые ласкают слух рычанием мощных моторов. Первый Lamborghini с полностью электрической силовой установкой могут представить в 2025 году.
Ранее мы писали
Руководство Lamborghini одобрило идею выпуска первого в своей истории электрического суперкара. Новинка под ...Читать далее
В основу новинки ляжет электрическая архитектура PPE, уже опробованная на споркаре Taycan. Следующей моделью, построенной на ее базе, должен стать Audi e-tron GT. Электромобиль от Lamborghini появится примерно через 5 – 6 лет. Новый спорткар получит кузов типа GT и 4-местный салон с посадочной формулой 2+2. автомобиль будет быстрым, но не таким, как суперспортивные модели марки. Глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани пообещал создать нечто особенное и ни на что не похожее.
Осенью 2017 года специалисты Lamborghini совместно с сотрудниками Массачусетского технологического института представили концептуальный электрический гиперкар Terzo Millennio («Третье тысячелетие»). Автомобиль оснастили 4 электромоторами и суперконденсаторами, интегрированными в карбоновый кузов. Серийную версию тогда обещали выпустить не ранее 2040 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве