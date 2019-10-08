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8 октября 2019, 16:26

Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году

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Электрические технологии не обойдут стороной даже те спорткары, которые ласкают слух рычанием мощных моторов. Первый Lamborghini с полностью электрической силовой установкой могут представить в 2025 году.
Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году

 

Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году

 

Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году

 

Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году

 

Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году

 

Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году
Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году
Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году
Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году
Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году
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Руководство Lamborghini одобрило идею выпуска первого в своей истории электрического суперкара. Новинка под ...
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Саму идею электрокара руководство Lamborghini одобрило еще в 2016 году. Новинку должны были назвать Vitola. Серийную версию обещали выпустить через пять лет. С тех пор о проекте не было никаких известий. Это вполне понятно. Итальянский электрический спорткар планировали построить на базе концепта Porsche Mission E. Выход серийного Porsche Taycan несколько задержался, но Lamborghini не собирается отказываться от своих планов.

В основу новинки ляжет электрическая архитектура PPE, уже опробованная на споркаре Taycan. Следующей моделью, построенной на ее базе, должен стать Audi e-tron GT. Электромобиль от Lamborghini появится примерно через 5 – 6 лет. Новый спорткар получит кузов типа GT и 4-местный салон с посадочной формулой 2+2. автомобиль будет быстрым, но не таким, как суперспортивные модели марки. Глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани пообещал создать нечто особенное и ни на что не похожее. 

Осенью 2017 года специалисты Lamborghini совместно с сотрудниками Массачусетского технологического института представили концептуальный электрический гиперкар Terzo Millennio («Третье тысячелетие»). Автомобиль оснастили 4 электромоторами и суперконденсаторами, интегрированными в карбоновый кузов. Серийную версию тогда обещали выпустить не ранее 2040 года.

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
Wraithlord
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Электрокар Lamborghini выпустят в 2025 году
{{material_116155}}Саму идею электрокара руководство Lamborghini одобрило еще в 2016 году. Новинку должны были назвать Vitola. Серийную версию обещали выпустить через пять лет. С тех пор о проекте не было никаких известий. Это вполне понятно. Итальянский электрический спорткар планировали построить на базе концепта Porsche Mission E. Выход серийного Porsche Taycan несколько задержался, но Lamborghini не собирается отказываться от своих планов.В основу новинки ляжет электрическая архитектура PPE, уже опробованная на споркаре Taycan. Следующей моделью, построенной на ее базе, должен стать Audi e-tron GT. Электромобиль от Lamborghini появится примерно через 5 – 6 лет. Новый спорткар получит кузов типа GT и 4-местный салон с посадочной формулой 2+2. автомобиль будет быстрым, но не таким, как суперспортивные модели марки. Глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани пообещал создать нечто особенное и ни на что не похожее. Осенью 2017 года специалисты Lamborghini совместно с сотрудниками Массачусетского технологического института представили концептуальный электрический гиперкар Terzo Millennio («Третье тысячелетие»). Автомобиль оснастили 4 электромоторами и суперконденсаторами, интегрированными в карбоновый кузов. Серийную версию тогда обещали выпустить не ранее 2040 года.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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