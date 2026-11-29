29 ноября 2026, 18:15
Сколько можно сэкономить за три года на электромобиле вместо бензинового?
Сколько можно сэкономить за три года на электромобиле вместо бензинового?
Сравнили расходы на содержание электрокара и бензиновой машины за три года и 50 000 км пробега. Считаем затраты на зарядку, ТО, налог, парковку и трассы.
За 50 000 км зарядка Evolute i-Joy по принятому тарифу обходится в 127 500 рублей, тогда как бензин для сопоставимой машины стоит 340 000 рублей. Это только одна статья расходов: в расчет также включены парковка и обслуживание. Отдельно учтены платные трассы и транспортный налог.
Сравнение условное. За три года водитель проезжает 50 000 км, а бензиновый автомобиль берется близкого размера и мощности. Однако для расчета топлива отдельно указана машина с мотором на 150 л.с.; в описании абстрактного аналога названы 163 л.с. Актуальная спецификация Evolute i-Joy указывает электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.). У машины передний привод и одноступенчатая электрическая трансмиссия. Аккумулятор емкостью 51,87 кВт·ч использует LFP-элементы и жидкостное терморегулирование. Заявленный запас хода составляет 386 км.
Зарядка дешевле топлива
Для Evolute i-Joy использована цена 17 рублей за киловатт-час. При заявленном расходе около 15 кВт·ч на 100 км на весь пробег потребуется 7500 кВт·ч. Зарядка обойдется в 127 500 рублей. Домашний тариф мог бы снизить сумму, но в этом расчете его не учитывают. По оценке издания 66.ru, полный цикл зарядки от бытовой сети 220 В занимает от 15 до 18 часов.
Бензиновому варианту с автоматической трансмиссией при расходе не менее 10 л на 100 км потребуется 5000 литров. Если заправлять его АИ-92 по 68 рублей за литр, выйдет 340 000 рублей. За три года разница составит 212 500 рублей.
В опубликованном Autonews расчете расходов отдельно учтена московская парковка: электромобилям положена бесплатная стоянка. Для сравнения взяли не максимальный тариф, а условную экономию 100 000 рублей в год. За три года это еще 300 000 рублей, если водитель регулярно оставляет машину в центре.
Сервис и дополнительные льготы
Электромобилю не нужны моторное масло и свечи зажигания. Топливные фильтры ему также не требуются, а рекуперативное торможение помогает дольше использовать колодки и диски. В городском режиме бензиновый автомобиль отправляют на обслуживание через 10 000 км, Evolute i-Joy через 15 000 км. За 50 000 км в расчете получается пять визитов для машины с ДВС и 3,3 визита для электрокара. Для тяговой батареи, электродвигателя и элементов трансмиссии указана гарантия 3 года или 100 000 км.
При средней цене ТО 23 000 рублей бензиновый владелец потратит 115 000 рублей. Для Evolute i-Joy заложено около 19 000 рублей за визит, или 62 700 рублей за весь период. Экономия составит примерно 52 300 рублей. В исходном подсчете ее округлили до 50 000.
Еще две поездки в год из Москвы в Санкт-Петербург по платной трассе дают условную экономию 20 000 рублей ежегодно: для электрокаров российского производства проезд бесплатный. За три года набирается 60 000 рублей. Транспортный налог для бензинового аналога мощностью 163 л.с. при тарифе 50 рублей за силу составил бы 8150 рублей в год, или 24 450 рублей за три года.
По указанным округленным оценкам три основные статьи дают 562 500 рублей. Вместе с проездом и налогом сумма составит около 647 000 рублей. Похожий расчет затрат на личный автомобиль и такси с учетом парковки разбирается в сравнении расходов. Фактическая сумма для электромобиля зависит от пробега, доступности бесплатной парковки и зарядки.
Господдержка может дополнительно уменьшить цену покупки. В 2026 году на программы льготного кредитования выделили 20 млрд рублей, а скидка при покупке электромобиля по подобный программе доходила до 925 000 рублей. С 1 декабря 2026 года для электромобилей и гибридов заявлена скидка 10%, но не более 500 000 рублей. В 2027 году субсидии планируют сохранить в меньшем размере.
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