Nio Firefly выходит на новые рынки – чем удивит компактный электромобиль

19 ноября 2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.
Китайский электромобиль Nio Firefly, соответствующий всем необходимым стандартам, готовится к выходу на рынки Великобритании и Таиланда в 2026 году. Компания NIO активно расширяет своё присутствие в Европе и Азии, ориентируясь на страны без высоких импортных пошлин. Помимо Великобритании и Таиланда, в список приоритетных рынков входят Австралия, Новая Зеландия и страны Юго-Восточной Азии.
Firefly дебютировал на домашнем рынке в 2025 году. В Китае электрокар стоит по цене от 119 800 до 125 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,36-1,43 млн рублей. Для покупателей доступна опция подписки на аккумулятор (BaaS), позволяющая снизить стоимость автомобиля почти на треть. В период с апреля по октябрь 2025 года в Китае было реализовано более 26 тысяч экземпляров Firefly.
В Европе модель уже появилась в Норвегии, а также в Нидерландах и Бельгии. В 2025 году на заводе Nio началось массовое производство моделей для рынка Сингапура. В 2026 году продажи начнутся в Великобритании и Таиланде.
По информации Firefly, компания делает поставку на рынки без тарифных барьеров, чтобы избежать удорожания продукции. В Евросоюзе на китайские электромобили взимается дополнительная плата в размере 31%, из-за чего Firefly там стоит почти на вдвое дороже, чем в Китае. В странах, таких как Австралия и Новая Зеландия, темпы продаж будут постепенно расти – производительность отмечает, что необходимо завоевать доверие покупателей и наладить партнерские отношения с дилерами. В Сингапуре Firefly позиционируется как стильный городской хэтчбек, который по цене превосходит конкурента BYD Dolphin.
Компактный Firefly имеет белые кузов, черную крышу, выдвижные ручки дверей и короткие бамперы. Габариты модели – 4003 мм в длину, 1781 мм в длину и 1557 мм в высоту, колесная база – 2615 мм. Это делает Firefly на 145 мм длиннее, чем Mini Cooper, выпускаемый Spotlight Automotive. В салоне установлен 13,2-дюймовый парящий экран мультимедиа, 6-дюймовая цифровая приборная панель и аудиосистема с 14 динамиками.
Технически Firefly оснащен электромотором мощностью 105 кВт (141 л.с.), который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 8,2 секунды. Благодаря емкости аккумулятора 42,1 кВт*ч запас хода по циклу WLTP достигает 330 км на одной зарядке. В 2025 году в Норвегии было зарегистрировано всего 19 экземпляров Firefly, что говорит о необходимости развития имиджа бренда на новых рынках.
