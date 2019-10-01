1 октября 2019, 00:59
Электрокар Nissan Leaf можно взять в поминутную аренду
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Фото: Nissan
Клиенты каршеринг-сервиса Яндекс.Драйв получили возможность взять в аренду электрический хэтчбек Nissan Leaf. Столичный парк каршеринга пополнили 30 электрокаров.
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Компания Nissan проговорилась о планах вывести на российский рынок электромобиль Leaf еще в прошлом году. ...Читать далее
Пока арендовать Nissan Leaf можно на 30, 60 или 90 минут. Позднее появится тариф «Фикс». Ездить на электрокаре можно по Москве и области, но завершать аренду обязательно необходимо внутри Садового кольца. Запас хода у Nissan Leaf составляет 270 километров и важно, чтобы автомобиль смог своим ходом дотянуть до зарядной станции. При этом клиентам не надо беспокоиться о зарядке электрокара. Этим займутся сотрудники Яндекс.Драйва.
В сентябре 2018 года Nissan сертифицировал в нашей стране Leaf второго поколения. Тогда мало кто верил в то, что компания решится продавать электрокар в России. Однако в Nissan нашли изящное решение – предложить отечественным клиентам «распробовать» электромобили. Таким образом, потенциальные покупатели смогут протестировать необычный для нас вид транспорта, а Nissan – изучить интерес российских клиентов к электрокарам.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
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