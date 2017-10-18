Электрокар Porsche покоряет Северную петлю
«Зеленый» спорткар оснащен двумя электрическими моторами, передающими тягу на переднюю и заднюю ось. Суммарная силовая отдача агрегатов составляет более 600 л.с. Такая «начинка» позволяет модели развивать скорость с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Одного заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления не менее 500 км. Будущему владельцу потребуется полчаса, чтобы зарядить батареи при помощи системы быстрой зарядки.
Как обещает компания, на рынок выйдет несколько модификаций электрического спорткара, которые будут отличаться друг от друга мощностью моторов и емкостью аккумуляторов. Автомобили получат соответственные индексы, например, S и GTS.
Новинка появится не раньше 2019 года. Как обещает производитель, стоимость электрокара будет сопоставима с ценником на базовое исполнение Panamera - от 90 000 евро.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное