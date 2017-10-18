18 октября 2017, 20:05

Электрокар Porsche покоряет Северную петлю

Компания Porsche приступила к серии дорожных испытаний своего первого электрокара. Автомобиль проходит тесты на трассе Нюрбургринга. Фотографии прототипа, кузов которого закрыт камуфляжной пленкой, попали в Интернет.
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  Электрокар Porsche покоряет Северную петлю Porsche Электрокар Porsche покоряет Северную петлю
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фото
  

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По этим изображениям можно сделать вывод, что электрический Porsche сохранит основные черты концепта Mission E, который дебютировал в 2015 году на автосалоне во Франкфурте. Правда, разработчики отказались от заднепетельных дверей, открывающихся против хода движения. Вместо них сзади установлены традиционные двери.

«Зеленый» спорткар оснащен двумя электрическими моторами, передающими тягу на переднюю и заднюю ось. Суммарная силовая отдача агрегатов составляет более 600 л.с. Такая «начинка» позволяет модели развивать скорость с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Одного заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления не менее 500 км. Будущему владельцу потребуется полчаса, чтобы зарядить батареи при помощи системы быстрой зарядки.

Как обещает компания, на рынок выйдет несколько модификаций электрического спорткара, которые будут отличаться друг от друга мощностью моторов и емкостью аккумуляторов. Автомобили получат соответственные индексы, например, S и GTS.

Новинка появится не раньше 2019 года. Как обещает производитель, стоимость электрокара будет сопоставима с ценником на базовое исполнение Panamera - от 90 000 евро.

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Отзывы по теме
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есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Электрокар Porsche покоряет Северную петлю
{{material_121246}}По этим изображениям можно сделать вывод, что электрический Porsche сохранит основные черты концепта Mission E, который дебютировал в 2015 году на автосалоне во Франкфурте. Правда, разработчики отказались от заднепетельных дверей, открывающихся против хода движения. Вместо них сзади установлены традиционные двери.«Зеленый» спорткар оснащен двумя электрическими моторами, передающими тягу на переднюю и заднюю ось. Суммарная силовая отдача агрегатов составляет более 600 л.с. Такая «начинка» позволяет модели развивать скорость с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Одного заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления не менее 500 км. Будущему владельцу потребуется полчаса, чтобы зарядить батареи при помощи системы быстрой зарядки.Как обещает компания, на рынок выйдет несколько модификаций электрического спорткара, которые будут отличаться друг от друга мощностью моторов и емкостью аккумуляторов. Автомобили получат соответственные индексы, например, S и GTS.Новинка появится не раньше 2019 года. Как обещает производитель, стоимость электрокара будет сопоставима с ценником на базовое исполнение Panamera - от 90 000 евро.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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