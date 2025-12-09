Умный седан Xiaomi SU7 оказался не так умен: автопилот отправил его в пруд

Электрокар Xiaomi SU7 утонул в пруду при попытке автопарковки

Новый электрокар Xiaomi попал впросак. Система автопарковки дала сбой. Автомобиль оказался в воде. Владелец требует возмещения ущерба. Но производитель не спешит платить. Кто виноват в этом инциденте?

В Китае очередной инцидент с участием «умного» автомобиля поставил в тупик и владельца, и общественность. Электрический седан Xiaomi SU7, нашумевшая новинка от технологического гиганта, закончил свой маневр не на парковочном месте, а в местном пруду. Водитель, доверившись современной системе автоматической парковки, лишь наблюдал, как его машина медленно сползает в воду.

События разворачивались довольно буднично. Мужчина нашел, как ему показалось, подходящее место для стоянки и активировал парковочный ассистент. Электроника взяла управление на себя, но, по всей видимости, не смогла корректно распознать рельеф местности. Датчики и камеры не заметили резкого обрыва, и автомобиль, вместо того чтобы аккуратно занять свободное пространство, совершил незапланированное погружение. Весь процесс был заснят на видео и быстро распространился в сети, вызвав бурное обсуждение.

Как сообщает «Российская Газета», раздосадованный владелец немедленно обратился к производителю. Его требования были просты: полная компенсация стоимости поврежденного автомобиля и оплата услуг по его эвакуации из водоема. Однако в Xiaomi, скорее всего, не торопятся признавать свою вину. Позиция компании в таких случаях обычно опирается на руководство по эксплуатации, где черным по белому написано, что любые электронные ассистенты лишь помогают водителю, но не снимают с него ответственности.

Этот случай - яркая иллюстрация того, что современные технологии, несмотря на их продвинутость, все еще не совершенны. Водитель обязан сохранять бдительность и быть готовым в любой момент вмешаться в управление, даже когда активен режим автопилота или парковочного помощника. Производители страхуют себя юридически, перекладывая финальное решение и контроль за ситуацией на человека за рулем. Поэтому шансы владельца утонувшего SU7 на получение компенсации выглядят весьма призрачными.

Стоит отметить, что для Xiaomi это не первый спор с клиентами, дошедший до публичного поля. Ранее издание уже упоминало о судебном разбирательстве, связанном с возвратом предоплаты за автомобили. Тогда компания проиграла суд и была вынуждена выплатить клиенту двойную сумму. Нынешний инцидент с «купанием» электрокара, хоть и имеет другую природу, вновь поднимает вопросы о границах ответственности производителя и потребителя в эпоху высокотехнологичных транспортных средств.