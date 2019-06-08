8 июня 2019, 14:56
Электрокарам подбирают голос
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Электрокары отличаются абсолютной бесшумностью. Электрические силовые установки, в отличие от традиционных ДВС, не издают никаких звуков. Это преимущество одновременно стало проблемой для пешеходов. При движении на малых скоростях приближение электромобиля выдает лишь едва уловимый шелест шин. Власти Евросоюза обязали автопроизводителей сделать электрокары более «шумными».
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Уровень громкость в 50 децибел сопоставим с шумом, издаваемым работающим кондиционером или холодильником. Для сравнения мотор дизельного грузовика издает шум на уровне 85 децибел. Люди в наушниках такой электрокар все равно не услышат, но от смартфона могут отвлечься.
Сейчас автопроизводители совместно с акустиками разрабатывают новые звуки. Эта работа непростая, важно правильно подобрать тип и тональность звука. Он не должен быть слишком гармоничным, ведь тогда на него попросту никто не обратит внимания. Кроме того, звуки, как и запахи, имеют над нами большую власть. Задача инженеров – подобрать правильное звучание, которое бы привлекало внимание и вызывало приятные ассоциации. Например, электрокары Jaguar будут сопровождаться звуком, напоминающим звук космического корабля, Nissan отдает предпочтение звуку реактивного самолета, а в BMW решили остаться верными традиционному шуму двигателя внутреннего сгорания.
Интересно, что в истории автомобилестроения уже была подобная проблема. В конце XIX века, когда в Европе стали появляться первые автомобили, британские власти приняли закон, требовавший, чтобы перед автомобилем шел специальный человек с красным флагом и с сигнальной дудкой. Иначе, по мнению законодателей, пешеходы могли его не заметить и попасть под колеса. Прошло больше сотни лет, а проблемы остаются прежними.
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