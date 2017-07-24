Электрокары научат заряжать от фонарей
Тестирование нового устройства проходит в Лондоне. Сейчас Ubitricity установила зарядки на 82 столбах. Ожидается, что проект получит поддержку властей европейских стран, поскольку использование этого технического комплекса избавит от необходимости строить дорогостоящие стационарные зарядные станции.
Тем временем инженеры Renault совместно со специалистами Chargemaster и Qualcomm разработали зарядное устройство для электрокаров, которое позволяет пополнять запас батарей во время движения. Соответствующую систему начали тестировать во Франции. В основе технологии лежит принцип электромагнитной индукции. В дорожное полотно встроена индукционная передаточная катушка, благодаря которой электричество передается на принимающий элемент электрокара без непосредственного контакта.
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