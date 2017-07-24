24 июля 2017, 12:55

Электрокары научат заряжать от фонарей

Специалисты немецкой компании Ubitricity разработали особенные зарядные устройства для электромобилей. Главная особенность технической новинки – возможность подзаряжать литий-ионные аккумуляторы от фонарных столбов.
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Правда, пополнение энергии происходит не от самих фонарей, а специального компактного устройства, которое можно подключить к столбу. Владелец электрокара должен иметь лишь отдельный кабель. Процесс зарядки осуществляется всего за 2-3 часа при мощности 6 кВт/ч.

Тестирование нового устройства проходит в Лондоне. Сейчас Ubitricity установила зарядки на 82 столбах. Ожидается, что проект получит поддержку властей европейских стран, поскольку использование этого технического комплекса избавит от необходимости строить дорогостоящие стационарные зарядные станции.

Тем временем инженеры Renault совместно со специалистами Chargemaster и Qualcomm разработали зарядное устройство для электрокаров, которое позволяет пополнять запас батарей во время движения. Соответствующую систему начали тестировать во Франции. В основе технологии лежит принцип электромагнитной индукции. В дорожное полотно встроена индукционная передаточная катушка, благодаря которой электричество передается на принимающий элемент электрокара без непосредственного контакта.

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Электрокары научат заряжать от фонарей
{{material_119154}} Правда, пополнение энергии происходит не от самих фонарей, а специального компактного устройства, которое можно подключить к столбу. Владелец электрокара должен иметь лишь отдельный кабель. Процесс зарядки осуществляется всего за 2-3 часа при мощности 6 кВт/ч.Тестирование нового устройства проходит в Лондоне. Сейчас Ubitricity установила зарядки на 82 столбах. Ожидается, что проект получит поддержку властей европейских стран, поскольку использование этого технического комплекса избавит от необходимости строить дорогостоящие стационарные зарядные станции.Тем временем инженеры Renault совместно со специалистами Chargemaster и Qualcomm разработали зарядное устройство для электрокаров, которое позволяет пополнять запас батарей во время движения. Соответствующую систему начали тестировать во Франции. В основе технологии лежит принцип электромагнитной индукции. В дорожное полотно встроена индукционная передаточная катушка, благодаря которой электричество передается на принимающий элемент электрокара без непосредственного контакта.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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