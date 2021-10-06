Электрокары не пускают на парковки (из-за риска самовозгорания)
Фото: speedme.ru
Ранее представители General Motors разослали владельцам Chevrolet Bolt инструкцию, которой следует придерживаться, чтобы избежать пожара. Необходимо устанавливать ограничение заряда до 90%, заряжать автомобили чаще и избегать разряда батареи до уровня ниже 110 километров. Пока у компании нет сведений о новых возгораниях, которые произошли с автомобилями, следовавшими этой инструкции. Однако владельцам по-прежнему советуют не заряжать автомобили в помещении или парковаться на улице сразу после зарядки и ставить автомобиль вдали от других машин или строений.
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