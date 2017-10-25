Электрокары Nissan заговорят голосом «Canto»
С латыни название переводится как «я пою». Технология подразумевает изменение звука в зависимости от скорости движения. Создатели предусмотрели разную высоту «голоса» электрокара, которая зависит от разгона, замедления или движения задним ходом. Автомобиль будет «звучать» до достижения 20 или 30 км/ч - этот показатель варьируется в зависимости от требований рынка.
Система «Canto» должна сообщать пешеходам о приближении электрокара марки. Громкости должно хватить для того, чтобы в городском шуме его услышали другие участники дорожного движения, но при этом не доставлять людям неудобства. Первые шаги в области звукового оповещения пешеходов были сделаны еще в 2010 году. Тогда Nissan представила технологию Approaching Vehicle Sound for Pedestrians.
Напомним, что на Токийском автосалоне компания представит свой первый электрический вседорожник. Модель получила название Terra.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное