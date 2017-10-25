25 октября 2017, 12:05

Электрокары Nissan заговорят голосом «Canto»

Для международного автосалона в Токио компания Nissan приготовила не только концептуальные проекты автомобилей. Посетителям мероприятия удалось познакомиться с системой «Canto» - звуком, который станет визитной карточкой электрокаров марки.
^

Ранее мы писали
На автосалоне в Токио, который начнет свою работу уже 25 октября, Nissan покажет вседорожник с полностью электрической ...
Читать далее
Как сообщает Даниэль Скиллачи, исполнительный вице-президент компании по маркетингу и продаже электромобилей и аккумуляторных батарей, звук «Canto» создан специально для повышения безопасности пешеходов. Эта технология является частью концепции Nissan Intelligent Mobility. Данная программа нацелена на выбор источника энергии для транспортных средств, а также ориентирована на интеграцию автомобилей в общество.

С латыни название переводится как «я пою». Технология подразумевает изменение звука в зависимости от скорости движения. Создатели предусмотрели разную высоту «голоса» электрокара, которая зависит от разгона, замедления или движения задним ходом. Автомобиль будет «звучать» до достижения 20 или 30 км/ч - этот показатель варьируется в зависимости от требований рынка.

Система «Canto» должна сообщать пешеходам о приближении электрокара марки. Громкости должно хватить для того, чтобы в городском шуме его услышали другие участники дорожного движения, но при этом не доставлять людям неудобства. Первые шаги в области звукового оповещения пешеходов были сделаны еще в 2010 году. Тогда Nissan представила технологию Approaching Vehicle Sound for Pedestrians.

Напомним, что на Токийском автосалоне компания представит свой первый электрический вседорожник. Модель получила название Terra.

Дизайн и тюнинг Нисан, Ниссан

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan NP300
Да ладно, как по мне, то у nissan np300 достаточно места и комфорта в салон. Конечно, с топовыми марками по комфорту не сравнится, но тем не менее внутри этого автомобиля достаточно комфортно и хватает места для того, чтобы удобно разместить 4-5 человек. Плюс автомобиль достаточно мощный, но в тоже время ...
Алексей Рягузов
Форум Nissan Primera
Где находится бортовой компьютер, и как его найти?
Сергей
Форум Nissan Pathfinder
Подобная проблема у меня была. Не знаю с чем именно связано и как логически объяснить, но помогла только замена датчика воздуха. Причем выяснять пришлось именно опытным путем, так как по диагностике все проходило нормально. Вот после замены такое явление исчезло. Если честно, то с моим мастером до сих ...
Евгений Якимов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Электрокары Nissan заговорят голосом «Canto»
{{material_121405}}Как сообщает Даниэль Скиллачи, исполнительный вице-президент компании по маркетингу и продаже электромобилей и аккумуляторных батарей, звук «Canto» создан специально для повышения безопасности пешеходов. Эта технология является частью концепции Nissan Intelligent Mobility. Данная программа нацелена на выбор источника энергии для транспортных средств, а также ориентирована на интеграцию автомобилей в общество.С латыни название переводится как «я пою». Технология подразумевает изменение звука в зависимости от скорости движения. Создатели предусмотрели разную высоту «голоса» электрокара, которая зависит от разгона, замедления или движения задним ходом. Автомобиль будет «звучать» до достижения 20 или 30 км/ч - этот показатель варьируется в зависимости от требований рынка.Система «Canto» должна сообщать пешеходам о приближении электрокара марки. Громкости должно хватить для того, чтобы в городском шуме его услышали другие участники дорожного движения, но при этом не доставлять людям неудобства. Первые шаги в области звукового оповещения пешеходов были сделаны еще в 2010 году. Тогда Nissan представила технологию Approaching Vehicle Sound for Pedestrians.Напомним, что на Токийском автосалоне компания представит свой первый электрический вседорожник. Модель получила название Terra.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Иваново Уфа Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG