31 октября 2017, 13:01
Электрокары Tesla стали популярнее у россиян
За прошедшие девять месяцев текущего года продажи автомобилей американской марки Tesla выросли почти в два раза. С начала 2017 года россияне приобрели 46 «зеленых» машин.
Ранее мы писали
В иностранных СМИ появилась информация о том, что американский производитель электрокаров Tesla достиг соглашения ...Читать далее
Отметим, что за аналогичный период прошлого года марке удалось продать всего 24 автомобиля, среди которых было всего шесть паркетников.
Из всех проданных электрокаров, шесть получили «прописку» в Москве, а еще восемь в Московской области. Два «зеленых» автомобиля уехали в Северную столицу, а еще по два экземпляра получили регистрацию в Татарстане и Ростовской области. Остальные машины ездят по дорогам Хабаровского края, Воронежской и Тверской области. Напомним, что на 1 июля 2017 года общее количество проданных моделей Tesla составило 215 единиц.
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
«Глас народа»: так стоит ли покупать «незамерзайку» на обочине?
30.10.2017, 10:18
Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
30.10.2017, 09:07
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
«Глас народа»: так стоит ли покупать «незамерзайку» на обочине?
30.10.2017, 10:18
Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
30.10.2017, 09:07
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Фринкционные ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное