31 октября 2017, 13:01

Электрокары Tesla стали популярнее у россиян

За прошедшие девять месяцев текущего года продажи автомобилей американской марки Tesla выросли почти в два раза. С начала 2017 года россияне приобрели 46 «зеленых» машин.
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Данную статистику опубликовало аналитическое агентство «Автостат». С января по сентябрь нынешнего года российское представительство компании Tesla реализовало 46 электрокаров. В это число входят 12 седанов Model S, а 34 покупателя предпочли кроссоверы Model Х. Таким образом, рост продаж американских автомобилей с электрическими силовыми установками составил 92%.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года марке удалось продать всего 24 автомобиля, среди которых было всего шесть паркетников.

Из всех проданных электрокаров, шесть получили «прописку» в Москве, а еще восемь в Московской области. Два «зеленых» автомобиля уехали в Северную столицу, а еще по два экземпляра получили регистрацию в Татарстане и Ростовской области. Остальные машины ездят по дорогам Хабаровского края, Воронежской и Тверской области. Напомним, что на 1 июля 2017 года общее количество проданных моделей Tesla составило 215 единиц.

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Электрокары Tesla стали популярнее у россиян
{{material_121462}}Данную статистику опубликовало аналитическое агентство «Автостат». С января по сентябрь нынешнего года российское представительство компании Tesla реализовало 46 электрокаров. В это число входят 12 седанов Model S, а 34 покупателя предпочли кроссоверы Model Х. Таким образом, рост продаж американских автомобилей с электрическими силовыми установками составил 92%.Отметим, что за аналогичный период прошлого года марке удалось продать всего 24 автомобиля, среди которых было всего шесть паркетников.Из всех проданных электрокаров, шесть получили «прописку» в Москве, а еще восемь в Московской области. Два «зеленых» автомобиля уехали в Северную столицу, а еще по два экземпляра получили регистрацию в Татарстане и Ростовской области. Остальные машины ездят по дорогам Хабаровского края, Воронежской и Тверской области. Напомним, что на 1 июля 2017 года общее количество проданных моделей Tesla составило 215 единиц.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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