1 ноября 2017, 11:49

Электрокары Toyota получат шины без воздуха

Японский производитель Toyota обдумывает целесообразность использования безвоздушных шин на своих электрокарах. Марка заинтересовалась этой технологией несмотря на то, что она далека от возможности коммерческого использования.
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Дебютировавший на Токийском автосалоне концептуальный водородный минивэн Fine-Comfort Ride оснащается четырьмя мотор-колесами, получившими безвоздушные шины. Как считают инженеры компании, это позволяет снизить массу автомобиля и, как следствие, уменьшить энергозатраты.

По словами Такао Сато, главного инженера Toyota, он рассчитывает на развитие данной технологии в течение ближайших нескольких лет. Ожидается, что шины нового типа смогут снизить массу до 5 кг каждая, что в сумме составит около 30% от общей массы.

В настоящее время в Японии есть производитель безвоздушных шин - Sumimoto Rubber Industries, с которым автопроизводитель уже начал сотрудничество. Компания выпускает шины для электрокаров и кей-каров - субкомпактных авто, весьма популярных на японским рынке. Toyota намерена освоить новую технологию и уже к 2020 году выпустить на рынок электрокар с безвоздушными шинами. Отметим, что развитием данной технологии занимается и марка Michelin. Правда, их шины предназначены для газонокосилок и гольф-каров.

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Электрокары Toyota получат шины без воздуха
{{material_121411}}Дебютировавший на Токийском автосалоне концептуальный водородный минивэн Fine-Comfort Ride оснащается четырьмя мотор-колесами, получившими безвоздушные шины. Как считают инженеры компании, это позволяет снизить массу автомобиля и, как следствие, уменьшить энергозатраты.По словами Такао Сато, главного инженера Toyota, он рассчитывает на развитие данной технологии в течение ближайших нескольких лет. Ожидается, что шины нового типа смогут снизить массу до 5 кг каждая, что в сумме составит около 30% от общей массы.В настоящее время в Японии есть производитель безвоздушных шин - Sumimoto Rubber Industries, с которым автопроизводитель уже начал сотрудничество. Компания выпускает шины для электрокаров и кей-каров - субкомпактных авто, весьма популярных на японским рынке. Toyota намерена освоить новую технологию и уже к 2020 году выпустить на рынок электрокар с безвоздушными шинами. Отметим, что развитием данной технологии занимается и марка Michelin. Правда, их шины предназначены для газонокосилок и гольф-каров.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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