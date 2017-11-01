Электрокары Toyota получат шины без воздуха
По словами Такао Сато, главного инженера Toyota, он рассчитывает на развитие данной технологии в течение ближайших нескольких лет. Ожидается, что шины нового типа смогут снизить массу до 5 кг каждая, что в сумме составит около 30% от общей массы.
В настоящее время в Японии есть производитель безвоздушных шин - Sumimoto Rubber Industries, с которым автопроизводитель уже начал сотрудничество. Компания выпускает шины для электрокаров и кей-каров - субкомпактных авто, весьма популярных на японским рынке. Toyota намерена освоить новую технологию и уже к 2020 году выпустить на рынок электрокар с безвоздушными шинами. Отметим, что развитием данной технологии занимается и марка Michelin. Правда, их шины предназначены для газонокосилок и гольф-каров.
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