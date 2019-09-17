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17 сентября 2019, 07:39

Электрокары в России предложили пустить на «выделенки»

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Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
Сразу несколько российских организаций выступили с инициативой разрешить электромобилям ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. Это станет дополнительным стимулом для роста продаж в нашей стране экологически чистых автомобилей.
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Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» прорабатывает законодательную инициативу, которая предусматривает для электромобилей возможность ездить по выделенным полосам с 2020 года, сообщает РИА «Новости». В поддержку предложения выступили НП «Глонасс», фонд «Сколково» и Ассоциация развития электромобильного транспорта России.

Данная мера, наряду с другими, должна способствовать развитию в нашей стране электромобильного транспорта. По подсчетам экспертов, сейчас автовладелец в среднем тратит на дорогу из дома на работу и обратно от 45 минут до часа. По выделенной полосе водители электрокаров могли бы проезжать тот же маршрут на 25 – 30% быстрее.

В идеале, правильнее было бы распространить разрешение ездить по выделенным полосам на все экологически чистые автомобили. На общий трафик это не окажет серьезного влияния. Количество электрокаров в пропорциональном отношении к обычным машинам с ДВС не превышает сейчас десятых долей процента. Помешать движению общественного транспорта они смогут только после того, как численность парка электрокаров возрастет в 10 раз. Кроме того, считают эксперты, полезно было бы ввести для электрокаров налоговые льготы, сниженные тарифы на платных трассах и бесплатную парковку.
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
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Электрокары в России предложили пустить на «выделенки»
{{material_127251}}Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» прорабатывает законодательную инициативу, которая предусматривает для электромобилей возможность ездить по выделенным полосам с 2020 года, сообщает РИА «Новости». В поддержку предложения выступили НП «Глонасс», фонд «Сколково» и Ассоциация развития электромобильного транспорта России.Данная мера, наряду с другими, должна способствовать развитию в нашей стране электромобильного транспорта. По подсчетам экспертов, сейчас автовладелец в среднем тратит на дорогу из дома на работу и обратно от 45 минут до часа. По выделенной полосе водители электрокаров могли бы проезжать тот же маршрут на 25 – 30% быстрее.В идеале, правильнее было бы распространить разрешение ездить по выделенным полосам на все экологически чистые автомобили. На общий трафик это не окажет серьезного влияния. Количество электрокаров в пропорциональном отношении к обычным машинам с ДВС не превышает сейчас десятых долей процента. Помешать движению общественного транспорта они смогут только после того, как численность парка электрокаров возрастет в 10 раз. Кроме того, считают эксперты, полезно было бы ввести для электрокаров налоговые льготы, сниженные тарифы на платных трассах и бесплатную парковку.
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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