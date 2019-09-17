17 сентября 2019, 07:39
Электрокары в России предложили пустить на «выделенки»
- 50
- 0
Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
Сразу несколько российских организаций выступили с инициативой разрешить электромобилям ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. Это станет дополнительным стимулом для роста продаж в нашей стране экологически чистых автомобилей.
Ранее мы писали
В этом году Россия взяла стремительный курс на «зеленые» автомобили. Продажи электрокаров в нашей стране достигли ...Читать далее
Данная мера, наряду с другими, должна способствовать развитию в нашей стране электромобильного транспорта. По подсчетам экспертов, сейчас автовладелец в среднем тратит на дорогу из дома на работу и обратно от 45 минут до часа. По выделенной полосе водители электрокаров могли бы проезжать тот же маршрут на 25 – 30% быстрее.
В идеале, правильнее было бы распространить разрешение ездить по выделенным полосам на все экологически чистые автомобили. На общий трафик это не окажет серьезного влияния. Количество электрокаров в пропорциональном отношении к обычным машинам с ДВС не превышает сейчас десятых долей процента. Помешать движению общественного транспорта они смогут только после того, как численность парка электрокаров возрастет в 10 раз. Кроме того, считают эксперты, полезно было бы ввести для электрокаров налоговые льготы, сниженные тарифы на платных трассах и бесплатную парковку.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве