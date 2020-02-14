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14 февраля 2020, 16:34

Электрокары в России все еще штучный товар

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Фото: moscowteslaclub.ru
По итогам прошлого года продажи новых электрокаров выросли в 2,5 раза. Но чуда не произошло, и в январе наблюдалась обратная тенденция. Автомобили с электрической силовой установкой по-прежнему остаются в нашей стране экзотикой.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» пересчитали проданные в январе новые электрокары. Всего набралось 19 экземпляров. Годом ранее россияне купили на 2 электромобиля больше. Наметившаяся было в 2019 году тенденция к стремительному росту популярности подобных транспортных средств в начале 2020-го вновь сошла на нет. 

На первое место вышел японский Nissan Leaf. На нем в январе остановили свой выбор 7 россиян. Еще пять человек приобрели электрические кроссоверы Jaguar I-Pace. Прошлый год обе модели завершили «ноздря в ноздрю», реализовав по 131 экземпляру каждая. Третье место досталось кроссоверу Tesla Х с тремя проданными автомобилями. Еще по два покупателя отдали предпочтение Tesla Model 3 и китайскому Jac Iev7S.

В географии спроса также изменений не наблюдалось. Половина новых электрокаров остались в столичном регионе. По пять машин приобрели клиенты из Москвы и Московской области. Еще по одному автомобилю были проданы в Санкт-Петербурге, Забайкальском и Приморском крае, Ульяновской области, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Костромской областях и Краснодарском крае.

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Электрокары в России все еще штучный товар
{{material_128722}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» пересчитали проданные в январе новые электрокары. Всего набралось 19 экземпляров. Годом ранее россияне купили на 2 электромобиля больше. Наметившаяся было в 2019 году тенденция к стремительному росту популярности подобных транспортных средств в начале 2020-го вновь сошла на нет. На первое место вышел японский Nissan Leaf. На нем в январе остановили свой выбор 7 россиян. Еще пять человек приобрели электрические кроссоверы Jaguar I-Pace. Прошлый год обе модели завершили «ноздря в ноздрю», реализовав по 131 экземпляру каждая. Третье место досталось кроссоверу Tesla Х с тремя проданными автомобилями. Еще по два покупателя отдали предпочтение Tesla Model 3 и китайскому Jac Iev7S.В географии спроса также изменений не наблюдалось. Половина новых электрокаров остались в столичном регионе. По пять машин приобрели клиенты из Москвы и Московской области. Еще по одному автомобилю были проданы в Санкт-Петербурге, Забайкальском и Приморском крае, Ульяновской области, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Костромской областях и Краснодарском крае.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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